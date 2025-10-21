Bùi Tiến Dũng đứt dây chằng

Tình huống khiến Bùi Tiến Dũng chấn thương. Ảnh: Đức Cường.

Cú chạm đất khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng. Kết quả chụp MRI sáng 21/10 cho thấy thủ thành người Thanh Hóa bị đứt dây chằng, dự kiến phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

Pha bóng đáng tiếc diễn ra ở phút 16 khi Dũng “gôn” băng ra khỏi vòng cấm để tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Lucao. Anh bật cao phá bóng trong tình huống không chiến quyết liệt, nhưng tiếp đất sai tư thế sau cú va chạm mạnh với cầu thủ đội chủ nhà. Dũng lập tức nằm sân, ôm chân đau đớn.

Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu, song cựu thủ môn tuyển Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu. Khi kết thúc trận đấu, anh rời sân với đầu gối được băng bó kín và phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng đội.

Trận đấu này, Đà Nẵng nhập cuộc khá tốt và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Tuy nhiên, mất người gác đền kinh nghiệm khiến thế trận của đội khách bị ảnh hưởng rõ rệt. Người vào thay, thủ môn trẻ Văn Biểu, dù nỗ lực nhưng không thể giúp khung gỗ đứng vững.

Thể Công Viettel tận dụng tốt lợi thế sân nhà để ghi hai bàn do công của Xuân Tiến và Mạnh Dũng, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này giúp đội bóng áo lính duy trì vị trí thứ hai với 15 điểm sau 7 vòng, còn Đà Nẵng vẫn giậm chân ở nhóm cuối với chỉ 5 điểm.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: znews.vn