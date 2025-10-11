Brazil đè bẹp Hàn Quốc 5-0

Vinicius rực sáng với cú đúp trong trận giao hữu gặp Hàn Quốc.

Trên sân Seoul World Cup, Vinicius Junior chơi thăng hoa rực rỡ, trái ngược với hình ảnh Son Heung-min gần như mất hút giữa vòng vây áo vàng. Vinicius là linh hồn trong lối chơi Brazil. Ngôi sao của Real Madrid liên tục khuấy đảo cánh trái, khiến hàng thủ Hàn Quốc chao đảo. Anh ghi 1 bàn, có thêm 2 kiến tạo và tạo ra ít nhất 3 cơ hội ngon ăn khác.

Trong khi đó, Son Heung-min gần như không thể tạo khác biệt. Tiền đạo của Los Angeles FC bị Casemiro và Gabriel theo kèm chặt, chỉ tung được một cú sút nguy hiểm trước khi rời sân ở phút 63. Dù chắc suất dự World Cup 2026, trận thua đậm cho thấy khoảng cách lớn về trình độ giữa Hàn Quốc và các đội hàng đầu thế giới.

Ngay từ những phút đầu, Brazil thể hiện đẳng cấp vượt trội. Estevao mở tỷ số ở phút 13 sau pha phối hợp với Bruno Guimaraes, khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng. Rodrygo nhân đôi cách biệt bằng pha xử lý khéo léo trong vùng cấm.

Sau giờ nghỉ, Rodrygo kiến tạo cho Estevao và Vinicius lập công. Bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 đến ở phút 77, khi cú sút của Vinicius đập người hậu vệ Hàn Quốc bay vào lưới.

Hủy diệt Hàn Quốc 5-0, Brazil có trận thắng đậm nhất dưới triều đại Ancelotti, đồng thời gửi đi thông điệp đanh thép rằng họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương thế giới 2026.

Tác giả: Minh Nghi



Nguồn tin: znews.vn