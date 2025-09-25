U18 Việt Nam có chiến thắng đậm trên đất Hàn Quốc

Chiều 24/9, U18 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng bảng A giải bóng đá trẻ giao hữu quốc tế Seoul Eou Cup 2025, gặp đối thủ U18 Zhejiang (Trung Quốc). Với quyết tâm khép lại hành trình tại giải bằng một chiến thắng, các học trò HLV Yutaka Ikeuchi đã thi đấu bùng nổ và vượt qua đội bạn với tỷ số thuyết phục 4-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U18 Việt Nam chủ động dồn lên tấn công. Sức ép lớn khiến thủ môn Zhejiang mắc sai lầm với pha phát bóng thiếu lực, tạo điều kiện để bóng được triển khai nhanh ra cánh trái và Nguyễn Thiên Phú bật cao đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu.

U18 Việt Nam thắng đậm ở trận đấu cuối cùng trên đất Hàn Quốc.

Bàn thua sớm buộc U18 Zhejiang phải đẩy cao đội hình, nhưng điều này lại giúp U18 Việt Nam tận dụng khoảng trống để phản công. Phút 23, thêm một pha phát bóng lỗi của đội bạn bị cắt ở giữa sân, các cầu thủ áo đỏ phối hợp nhịp nhàng trước khi Đậu Hồng Phong dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi U18 Zhejiang tập trung nhiều vào các tình huống cố định, hàng thủ U18 Việt Nam vẫn thi đấu tập trung và hóa giải thành công các pha bóng bổng. Bước sang hiệp hai, áp lực tiếp tục được duy trì và đến phút 63, một pha phá bóng thiếu chính xác của hậu vệ Zhejiang đã đặt Lê Phát vào thế đối mặt thủ môn. Tiền đạo trẻ không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi trận đấu khép lại, phút 82, Lê Phát dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang, Nguyễn Thành Long nhanh chóng ập vào đá bồi, ấn định chiến thắng 4-0 cho U18 Việt Nam.

Kết quả này giúp U18 Việt Nam khép lại giải đấu với 3 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn thắng và để lọt lưới 6 bàn, qua đó đứng thứ ba bảng A. Trong khi đó, U18 Zhejiang chỉ giành được 1 điểm, xếp cuối bảng.

Ngày mai (25/9), toàn đội sẽ lên đường về nước. Những trải nghiệm và kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ Seoul Eou Cup 2025 được kỳ vọng sẽ là hành trang quan trọng giúp các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam trưởng thành hơn, hướng tới những giải đấu chính thức sắp tới.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn