Google báo doanh thu kỷ lục 119,8 tỷ USD

Alphabet ghi nhận quý kinh doanh bứt phá, nâng mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI. Ảnh minh họa

Tập đoàn công nghệ Alphabet - công ty mẹ của Google, vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của giới phân tích. Động lực tăng trưởng đến từ mảng điện toán đám mây và hoạt động tìm kiếm, trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo, doanh thu từ Google Cloud đạt 24,8 tỷ USD, trong khi mảng tìm kiếm - trụ cột quảng cáo của Google - mang về 63,3 tỷ USD. Lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 112,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận từ cổ phiếu tại các doanh nghiệp khác mà Alphabet đang nắm giữ.

Dù kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu Alphabet vẫn giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc tại Mỹ. Nguyên nhân là tập đoàn nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm lên 195-205 tỷ USD nhằm mở rộng hạ tầng phục vụ AI. Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết dòng tiền tự do sẽ tiếp tục chịu áp lực bởi các khoản đầu tư lớn cho hạ tầng công nghệ.

Ông Brian Mulberry - Quản lý danh mục đầu tư tại Zacks Investment Management, nhận định kết quả kinh doanh của Alphabet khá vững chắc, song tốc độ tăng trưởng của mảng điện toán đám mây vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng rất cao từ thị trường.

Mới đây, Google đã giới thiệu ba phiên bản mô hình Gemini giá rẻ mới gồm 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite và 3.5 Flash Cyber dành cho lĩnh vực an ninh mạng. Tuy nhiên, Alphabet vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ OpenAI và Anthropic khi hai doanh nghiệp này lần lượt công bố các mô hình GPT-5.6 và Mythos 5.

Theo CEO Alphabet và Google Sundar Pichai, mô hình Gemini 3.5 Pro đang trong quá trình thử nghiệm, đồng thời tập đoàn đã bắt đầu đào tạo thế hệ Gemini 4. Ông cũng cho biết gần 90% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100 đang sử dụng các dịch vụ doanh nghiệp của Gemini và hạ tầng an ninh đám mây của Alphabet.

Trong khi đó, mảng tìm kiếm tiếp tục tăng trưởng 17%, nhờ các tính năng AI như ứng dụng Gemini với 950 triệu người dùng hằng tháng và AI Overviews với hơn 2,5 tỷ người dùng.

Bên cạnh đó, Alphabet cũng công bố khoản hợp tác nghiên cứu AI trị giá 75 triệu USD với hãng phim độc lập A24 nhằm mở rộng hệ sinh thái AI của mình.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn