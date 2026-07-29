Kim Ji Won nên dừng lại

Mới đây, một đoạn clip hậu trường của Kim Ji Won vừa đăng tải đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Không phải vì tạo hình hay trang phục, điều khiến cư dân mạng chú ý lại là ngoại hình có phần khác lạ của nữ diễn viên. Vẫn giữ gương mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng Kim Ji Won lần này xuất hiện với vóc dáng gầy gò, khác hẳn so với visual thường thấy của người đẹp.

Hình ảnh của Kim Ji Won trong clip mới đây

Qua những hình ảnh cắt ra từ clip, dễ dàng nhận thấy Kim Ji Won trông mảnh khảnh hơn hẳn. Phần cánh tay trở nên khẳng khiu, bờ vai gầy guộc cùng phần xương quai xanh lộ rõ trong chiếc váy hồng sát nách. Dù nữ diễn viên vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, liên tục cười tươi tràn đầy năng lượng nhưng thần thái mệt mỏi ẩn sau gương mặt nhỏ thắt lại là điều không thể giấu nổi.

Kim Ji Won vẫn rất xinh đẹp, thần thái vẫn dịu dàng và cuốn hút, nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến dân tình lo lắng. Có người thì cho rằng máy quay và ánh sáng trong hậu trường có thể khiến cơ thể nữ diễn viên trông gầy hơn thực tế. Song, đa số đều đồng ý rằng Kim Ji Won đã giảm cân đáng kể so với thời điểm gây sốt cùng Nữ Hoàng Nước Mắt. Ngay dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận bày tỏ sự hoang mang và xót xa xuất hiện.



Sở dĩ người hâm mộ có phản ứng như vậy bởi Kim Ji Won từ lâu được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc ổn định bậc nhất Hàn Quốc. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, quý phái chuẩn tài phiệt cùng vóc dáng cao ráo, cân đối. Từ The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời, Biên Niên Sử Arthdal, My Liberation Notes đến Nữ Hoàng Nước Mắt, Kim Ji Won gần như chưa từng bị chê bai về ngoại hình. Thậm chí, cô còn được xem là một trong số ít nữ diễn viên không cần trang điểm quá đậm vẫn nổi bật trước ống kính.

Không chỉ gây ấn tượng bằng nhan sắc, Kim Ji Won còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất ngày càng chín muồi. Sau nhiều năm hoạt động, cô dần chuyển mình từ những vai nữ phụ nổi bật thành gương mặt bảo chứng cho các dự án truyền hình đình đám. Thành công vang dội của Nữ Hoàng Nước Mắt càng đưa tên tuổi nữ diễn viên lên một tầm cao mới, giúp cô trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất màn ảnh Hàn hiện nay.

Thời gian tới, Kim Ji Won sẽ tái xuất với dự án Doctor X: Thời đại của Mafia da trắng (Doctor X: Age of the White Mafia). Trong phim, Kim Ji Won sẽ hóa thân thành Gye Soo Jeong - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài nhưng có tính cách gai góc, được mệnh danh là "chó điên phòng mổ". Rất có thể, màn thay đổi về ngoại hình này của nữ diễn viên là để phục vụ cho dự án này, nếu như vai diễn đó thực sự đòi hỏi một tạo hình như vậy. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, có lẽ Kim Ji Won cũng nên dừng việc để cơ thể gầy gò quá mức vì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bản thân mình.

Tác giả: Mộng Du

Nguồn tin: phunumoi.net.vn