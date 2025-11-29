Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép hơn 7 tỷ đồng qua biên giới

Kết quả giám định số tiền hơn 7 tỷ đồng tiền Việt Nam – tang vật vụ việc được xác định là tiền thật.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 22/11, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm miền Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Nguyễn Văn Châu cùng tang vật.



Qua đó, đã phát hiện Nguyễn Văn Châu (SN 2000, thường trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tại thời điểm bắt quả tang Châu đang vận chuyển một thùng giấy dán kín, đi từ hướng lộ nông thôn ấp Thạnh Phú theo đường mòn xuống bờ sông Hậu.

Qua kiểm tra trong thùng giấy này có 3 bọc đen, bên trong có nhiều cọc tiền Việt Nam đồng mệnh giá khác nhau với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Châu khai nhận số tiền trên được ông Sên (người Campuchia, không rõ họ tên đầy đủ) nhờ Châu sử dụng vỏ lãi sang vườn xoài ông 7 Phú (ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình) để nhận từ một người (không rõ họ tên đầy đủ, sống tại Campuchia). Mục đích vận chuyển sang Campuchia giao cho ông Sên nhưng đang trên đường xuống sông Hậu để vận chuyển sang Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Trần Lĩnh - Tiến Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn