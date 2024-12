Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao quà tặng đối tượng chính sách tại tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 16-12, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, động viên các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Phó chính ủy Quân khu 4; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia đoàn công tác.