Bộ trưởng Trần Đức Thắng: 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11-2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, làm lũ vượt giá trị lịch sử tại 6 tuyến sông.

Bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của người dân.

Cơ bản hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà cho dân

Trên cơ sở đó, "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung đã được phát động, giao cho các bộ ngành, địa phương khẩn trương sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Thời gian hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng chậm nhất là 31-12-2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn thành chậm nhất trước 31-1-2026, đảm bảo mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026.

Với 5 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến được tổ chức, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chiến dịch, hỗ trợ 328 tỉ đồng để thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước ngày 15-1; hỗ trợ cung cấp dịch vụ thiết yếu, thiết bị, đồ dùng thiết yếu như tivi, tủ lạnh cho hộ khó khăn.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, đến ngày 30-12-2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15-1 đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15-1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19-1.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15-1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19-1.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Cần chuẩn hóa mô hình Chiến dịch Quang Trung

Với các kết quả đạt được, ông Thắng đề xuất cần nghiên cứu, tổng kết chuẩn hóa mô hình tổ chức chỉ đạo, điều hành của Chiến dịch Quang Trung để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; quan tâm bố trí nguồn lực gắn cơ chế khuyến khích huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để khắc phục thiên tai và hỗ trợ người dân. Hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế.

Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

