Bộ trưởng Indonesia đề xuất thu phí qua eo biển Malacca, Singapore và Malaysia nêu quan điểm

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Channel News Asia, hôm 22-4, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa đã nêu ý tưởng áp dụng một khoản phí đối với các tàu đi qua eo biển Malacca, nhằm tận dụng tối đa vị trí chiến lược của quốc gia này trên các tuyến thương mại và năng lượng toàn cầu.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Purbaya cho biết đề xuất này phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, theo đó Indonesia không nên tự xem mình là "quốc gia ở ngoại vi", mà là một "nhân tố chủ chốt" đối với kinh tế toàn cầu.

"Như Tổng thống đã chỉ đạo, Indonesia không phải là một quốc gia ngoại vi. Chúng ta nằm trên tuyến thương mại và năng lượng chiến lược toàn cầu, nhưng tàu thuyền đi qua eo biển Malacca mà không bị thu phí. Tôi không chắc điều đó đúng hay sai" - ông Purbaya phát biểu tại một hội thảo ở Jakarta.

Eo biển Malacca là tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại và năng lượng toàn cầu, nhưng hiện không áp dụng phí quá cảnh đối với các tàu đi qua.

Eo biển này chủ yếu nằm giữa Indonesia, Malaysia và Singapore, đồng thời kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Ông Purbaya thừa nhận ý tưởng thu phí tại eo biển Malacca được gợi ý từ kế hoạch của Iran về việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương.

Ông Purbaya tin rằng cách tiếp cận tương tự có thể tạo ra giá trị kinh tế đáng kể nếu được triển khai tại eo biển Malacca, thông qua sự hợp tác giữa ba quốc gia ven biển.

"Iran hiện lên kế hoạch thu phí đối với tàu qua eo biển Hormuz. Nếu chia cho ba bên - Indonesia, Malaysia và Singapore - thì có thể mang lại nguồn thu khá lớn. Đoạn eo biển của chúng ta lớn nhất và dài nhất" - ông nói.

Khung cảnh nhìn từ máy bay trinh sát quân sự của Không quân Indonesia trên eo biển Malacca - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Purbaya đánh giá việc thực hiện chính sách này không hề đơn giản. Bất kỳ khoản phí nào cũng cần có sự đồng thuận của Malaysia và Singapore, hai quốc gia cũng nằm dọc theo eo biển Malacca.

Chính phủ Indonesia hiện vẫn xem đề xuất trên như ý tưởng ban đầu. Ông Purbaya cho biết sự phối hợp trong khu vực và tác động có thể có đến dòng chảy thương mại toàn cầu sẽ là những yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi bất kỳ chính sách nào được triển khai.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tuyên bố rằng các tuyến hàng hải qua Malacca và Singapore phải luôn mở cửa cho tất cả tàu thuyền. Ông nhấn mạnh Singapore sẽ không ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế tự do hàng hải.

"Quyền quá cảnh được bảo đảm cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa, ngăn chặn hoặc áp phí trong khu vực của chúng tôi" - ông Balakrishnan nói sáng 22-4.

Malaysia cũng có lập trường tương tự. Hôm 21-4, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết Malaysia vẫn cam kết bảo đảm tự do hàng hải và quá cảnh qua eo biển Malacca.

"Là một quốc gia có chủ quyền và là thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), chúng tôi cam kết duy trì hệ thống dựa trên luật lệ, trong đó các thành viên thực hiện vai trò của mình trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế" - Hãng tin Bernama dẫn lời ông Loke.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn