Cầu thủ tung "kungfu" tố bị phân biệt chủng tộc, đối thủ dọa kiện vụ ẩu đả tại Giải U20 Indonesia

Vụ ẩu đả sau trận đấu giữa U20 Bhayangkara và U20 Dewa United tại giải EPA U20 Super League 2025/2026 đang gây xôn xao làng bóng đá Indonesia. Cầu thủ này mới đây đã lên tiếng tố bị phân biệt chủng tộc, còn phía CLB tuyên bố sẽ khởi kiện.

Sự việc diễn ra trong khuôn khổ vòng 32 EPA Superleague U20, ở trận đấu giữa Bhayangkara FC và Dewa United trên sân Citarum (Indonesia) vào ngày hôm qua, 19-4. Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ hai đội đã lao vào xô xát. Tâm điểm chú ý là Fadly Alberto Hengga (U20 Bhayangkara FC), người bị chỉ trích vì pha “kungfu” với đối phương.

Trong chia sẻ với truyền thông chiều 20-4, Fadly cho biết sự việc bắt nguồn từ tình huống gây tranh cãi khi anh cho rằng cầu thủ Dewa United việt vị nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. Sau đó, cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô đẩy, ẩu đả.

Fadly (áo hồng) tung hai cú đá vào đối thủ

Fadly khẳng định ban đầu chỉ muốn can ngăn, nhưng mất kiểm soát khi nghe những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc như “đen”, “khỉ”.

“Tôi không rõ những lời đó đến từ khán đài hay cầu thủ, nhưng khi nghe thấy, tôi đã phản ứng,” chân sút U20 bày tỏ với tờ Bola , đồng thời thừa nhận hành động của mình là sai và mong Ban kỷ luật PSSI xem xét toàn diện vụ việc.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Dewa United, Ardian Satya Negara, bày tỏ sự thất vọng khi bạo lực xảy ra ở một giải trẻ. Ông nhấn mạnh bóng đá học đường phải là môi trường giáo dục, không phải nơi dung túng hành vi phi thể thao.

Fadly trong màu áo U17 Indonesia ở đợt tập trung 2025

Lãnh đạo Dewa United khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc bằng con đường pháp lý để răn đe, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm tất cả cá nhân liên quan, kể cả cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện nếu có hành vi bạo lực.

Ban kỷ luật PSSI hiện đã vào cuộc điều tra, và quyết định cuối cùng sẽ sớm được công bố.

