Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Nghệ An về công tác tư pháp và thi hành án dân sự

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Thái Thị An Chung – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tư pháp, THADS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh báo cáo công tác tư pháp và THADS năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về cải cách thể chế, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác tư pháp, THADS và theo dõi thi hành án hành chính năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Nghệ An nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tư pháp. Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quy định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, đồng thời tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ cơ sở thông qua tập huấn trực tuyến, văn bản hướng dẫn và các kênh trao đổi chuyên môn. Nhờ đó, các hoạt động tư pháp được duy trì liên tục, không xảy ra gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 6/2026, HĐND tỉnh đã ban hành 47 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 145 quyết định quy phạm pháp luật đúng trình tự, thẩm quyền. Đồng thời, tỉnh tiến hành rà soát hàng trăm văn bản pháp luật, phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, bất cập; rà soát 131 cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ khi không còn phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng nhằm xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Một điểm nhấn trong cải cách hành chính là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Nghệ An giảm gần 28% thời gian giải quyết thủ tục, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu số thay thế giấy tờ truyền thống, góp phần giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Công tác theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 66 cũng được kiểm tra, giám sát thường xuyên, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đề ra.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức truyền thông. Công tác hành chính tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số. Hoạt động trợ giúp pháp lý tiếp tục khẳng định vai trò trong bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục đạt kết quả tích cực…

Trong lĩnh vực THADS, bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định sau khi thực hiện mô hình mới. Năm 2025, toàn tỉnh thi hành xong hơn 15.700 việc, đạt tỷ lệ 85,7%; số tiền thi hành đạt trên 1.059 tỷ đồng, đều vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. 6 tháng đầu năm 2026, kết quả tiếp tục duy trì tích cực với hơn 9.500 việc và trên 1.093 tỷ đồng được thi hành. Tỉnh cũng tích cực xử lý các vụ việc có giá trị lớn, đồng thời theo dõi sát các vụ việc phức tạp kéo dài nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với thi hành án hành chính, Nghệ An duy trì là địa phương có kết quả tích cực nhiều năm liền. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, việc chuyển giao trách nhiệm thi hành án được thực hiện thông suốt. Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh còn 6 bản án hành chính chưa thi hành xong, đều là các vụ việc phức tạp đang được UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết.

Đáng chú ý, Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban phối hợp thi hành án dân sự tại 100% xã, phường, tạo đầu mối phối hợp trực tiếp giữa chính quyền cơ sở và cơ quan thi hành án. Mô hình này được cơ quan quản lý Trung ương đánh giá cao và nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các tính năng và tối ưu hóa hiệu năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm có số lượng người dùng truy cập lớn. Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc thành lập Phòng Tư pháp tại cấp xã hoặc tổ chức bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tư pháp tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị Bộ Tư pháp đổi mới quy trình liên quan đến các dự thảo luật do Bộ chủ trì

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu đề nghị quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác hòa giải, đối thoại

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn phát biểu liên quan đến việc thực thi một số quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tố tụng hành chính 2025

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang đề nghị Bộ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc thành lập Phòng Tư pháp tại cấp xã

Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò là điểm sáng của khu vực về cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính hiện đại

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác tư pháp và THADS; đồng thời biểu dương những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong bối cảnh cả nước đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số.

Về công tác của ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều điểm sáng so với mặt bằng chung cả nước. Tỉnh đã chủ động triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngay từ giai đoạn đầu. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được triển khai đồng bộ thông qua việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời xử lý những quy định chồng chéo, bất cập. Cùng với đó, cải cách TTHC và chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nghệ An đã hoàn thành tích hợp hệ thống giải quyết TTHC với hệ thống của Bộ Tư pháp; 100% thủ tục hộ tịch thiết yếu được thực hiện trực tuyến và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đối với công tác THADS. Kết quả thi hành án của Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có thành tích cao. Đáng chú ý, mô hình Ban phối hợp THADS tại 100% xã, phường là sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thi hành án với chính quyền cơ sở và có thể nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức mà Nghệ An cần tập trung khắc phục. Trong đó, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số chưa đồng bộ, một số hệ thống dùng chung của các Bộ, ngành còn xảy ra tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đội ngũ công chức tư pháp cấp xã vẫn chịu áp lực lớn khi khối lượng công việc tăng sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng.

Đối với lĩnh vực THADS, Bộ trưởng lưu ý tình trạng khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng biên chế tiếp tục tinh giản, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại nhiều đơn vị còn thiếu. Một số vụ việc có giá trị lớn, kéo dài nhiều năm, đặc biệt các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng và đấu giá tài sản, vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện thể chế và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai Luật THADS năm 2025; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm phát triển đội ngũ công chức tư pháp cấp xã và chấp hành viên; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp và thi hành án; tăng cường chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án phức tạp, có giá trị lớn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Với nền tảng đã đạt được và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tin tưởng Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò là điểm sáng của khu vực về cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của cả nước vào năm 2030 và tỉnh có thu nhập cao vào năm 2045.

Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi pháp luật

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng sự đổi mới mạnh mẽ trong cải cách thể chế, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, công tác tư pháp, THADS và theo dõi thi hành án hành chính của Nghệ An đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cho biết, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, tỉnh hoàn thành và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,44%; thu ngân sách đạt trên 29 nghìn tỷ đồng. 06 tháng đầu năm 2026, GRDP ước đạt 9,65%, (xếp thứ 12/34 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ). Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tư pháp, THADS, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh uỷ trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các thành viên đoàn công tác đã quan tâm và có những ý kiến góp ý thiết thực đối với công tác tư pháp và THADS của tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo điều kiện để Nghệ An phát triển đột phá. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp và THADS, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ tiêu về tư pháp và THADS, hành chính của Ngành được Quốc hội giao, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao tặng quà lưu niệm

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn