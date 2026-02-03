Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc lãnh án chung thân vì nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân - Ảnh: SCMP

Ngày 2-2, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Tòa án nhân dân trung cấp Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân (Tang Yijun) vì tội nhận hối lộ.

Theo phán quyết, ông Đường đã nhận số tiền hơn 137 triệu nhân dân tệ (19,71 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2022, lạm dụng chức vụ để trục lợi cho các cá nhân và tổ chức trong các lĩnh vực như niêm yết doanh nghiệp, thu hồi đất, cho vay ngân hàng và xử lý vụ án.

"Hành vi của ông Đường cấu thành tội nhận hối lộ", tòa án nêu trong phán quyết, đồng thời cho biết số tiền liên quan trong vụ án là "đặc biệt lớn" và gây ra "thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng" cho lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Ông Đường còn bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ông Đường Nhất Quân, 64 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại tỉnh Chiết Giang - nơi ông công tác hơn 3 thập niên và từng giữ chức Phó bí thư tỉnh.

Sau đó, ông giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, rồi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2020.

Ông bị điều tra vào tháng 4-2024 vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, sau đó bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản án được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng ở nước này.

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm 31-1 thông báo mở cuộc điều tra với Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp đương nhiệm, ông Vương Tương Hỉ (Wang Xiangxi).

Tháng trước, nước này cũng chấn động với vụ điều tra Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia).

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn