Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang báo cáo tình hình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh

Công tác tư pháp được triển khai đồng bộ, toàn diện

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết: Từ ngày 01/7/2025 đến nay, công tác tư pháp 02 cấp được triển khai đồng bộ, toàn diện; trong đó trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp (chiếm gần 80% TTHC ở cấp xã), phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); bảo đảm tính liên tục, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước.

Xác định việc tham mưu tỉnh triển khai thi hành Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Sở Tư pháp đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan để triển khai thực hiện. Sở đã tham mưu ban hành Danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh ngay từ đầu năm đảm bảo tính chủ động, kịp thời, khoa học. Các nghị quyết, quyết định ban hành theo quy định của Trung ương được ban hành kịp thời, đúng yêu cầu, bám sát thực tiễn. Công tác góp ý, thẩm định văn bản QPPL luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng. 100% văn bản QPPL của tỉnh đều được thẩm định. Đa số các chương trình, đề án, quyết định cá biệt có tính chất quan trọng, nhạy cảm đều được UBND tỉnh chỉ đạo lấy ý kiến của Sở Tư pháp. Đặc biệt, Sở đã là tư vấn khoảng 70 vụ việc phức tạp, vướng mắc về pháp lý (chủ yếu về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử phạt vi phạm hành chính, chế độ, chính sách, tố tụng, đầu tư…).

Sở đã phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng các văn QPPL trọng tâm: Cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; về kinh tế tư nhân; về văn hóa, giáo dục, xây dựng pháp luật…; văn bản QPPL về tổ chức, bộ máy, phân cấp, phân quyền sau khi thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp (50 văn bản QPPL); hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng thời hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL của tỉnh còn có bất cập, vướng mắc, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, tập trung xử lý các văn bản sau rà soát để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đợt tổng rà soát văn bản QPPL theo chỉ đạo của Trung ương.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nghiêm túc theo quy định mới, bảo đảm thực chất, lấy người dân làm trung tâm và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và xử lý vi phạm hành chính được chú trọng triển khai, bám sát chặt chẽ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về cải cách TTHC, trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; việc vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở tuân thủ nghiêm ngặt mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp tối ưu nhất…

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp dự buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Lan báo cáo khó khăn trong thực hiệnTTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các tính năng và tối ưu hóa hiệu năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm có số lượng người dùng truy cập lớn. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin và chất lượng giải quyết TTHC.

Cùng với đó, đề nghị Bộ nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc thành lập Phòng Tư pháp tại cấp xã hoặc tổ chức bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tư pháp tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ và cập nhật thông tin về hoạt động luật sư giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) với Sở Tư pháp nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư. Đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp theo hướng bãi bỏ yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp, xem xét quy định người yêu cầu giải quyết TTHC tự kê khai, cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đại biểu Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp

Trước các kiến nghị của Sở Tư pháp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp đã giải đáp cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị Sở tập trung kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm của Bộ nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC; đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên hệ thống; Chuyển đổi các phòng công chứng theo quy định; Tập trung hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL bảo đảm chất lượng…

Nâng cao chất lượng thể chế, lấy chất lượng chính sách làm trọng tâm trong thẩm định

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua. Công tác tư pháp theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn Nghệ An triển khai thông suốt; chất lượng xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản QPPL được nâng cao rõ rệt; cải cách hành chính, số hóa thủ tục tư pháp đạt kết quả vượt trội; PBGDPL, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý có bước phát triển mạnh; đội ngũ hành nghề bổ trợ tư pháp phát triển, công tác thanh tra, kiểm tra được siết chặt…

Cơ bản thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh một số nội dung Sở cần tập trung trong thời gian tới. Đó là nâng cao chất lượng thể chế, lấy chất lượng chính sách làm trọng tâm trong thẩm định; tập trung hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL bảo đảm chất lượng, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" đã phát hiện; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 66, Kết luận số 18, Kết luận số 09 của Bộ Chính trị.

Đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ mô hình tổ chức tư pháp cấp xã phù hợp quy mô công việc; củng cố, tăng cường đội ngũ pháp chế viên đủ chuẩn. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trong đó khắc phục lỗi kỹ thuật, tình trạng quá tải của hệ thống dùng chung; hoàn thiện, liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch, bổ trợ tư pháp với cơ sở dữ liệu quốc gia; ứng dụng AI trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL và trợ giúp pháp lý, trong đó đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; mở rộng trợ giúp pháp lý trong tố tụng gắn với cơ chế phối hợp Công an - Tòa án. Tăng cường quản lý, thanh tra bổ trợ tư pháp và cải cách TTHC, cụ thể là siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm trong công chứng, đấu giá, luật sư; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện hành nghề, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ pháp lý theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Tư pháp.

Đối với các kiến nghị của Sở, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để công tác tư pháp tỉnh Nghệ An hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn