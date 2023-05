Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại một số công ty trên địa bàn tỉnh

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã đến thăm Công ty Cổ phần May Minh Anh – Kim Liên tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty Cổ phần May Minh Anh – Kim Liên

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung và đoàn công tác, lãnh đạo Công ty Cổ phần May Minh Anh – Kim Liên cho biết, Tập đoàn Minh Anh hiện đã đầu tư 3 nhà máy may tại khu vực tỉnh Nghệ An, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động tại Thành phố Vinh, huyện Đô Lương và huyện Tân Kỳ. Với định hướng đúng đắn từ lãnh đạo Tập đoàn, Công ty CP may Minh Anh – Kim Liên đã đầu tư xây dựng nhà xưởng mới, nâng cấp thiết bị hiện đại, tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Trong quý I năm 2023, Công ty có 2.500 lao động; sản lượng sản phẩm đạt 2,5 triệu sản phẩm; kim ngach xuất khẩu đạt 13 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,5 triệu đồng/người/năm. Công ty luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách Pháp luật của Nhà nước về lao động, chính sách BHXH, thu nộp ngân sách, hải quan và các chính sách an sinh xã hội của địa phương…

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung hỏi thăm về các chế độ chính sách của người lao động tại Công ty

Về đời sống – chế độ công nhân, Công ty miễn phí bữa ăn trưa cho toàn thể người lao động, bố trí 25 xe ô tô đưa đón miễn phí những công nhân ở xa trên 20 km. Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như quà tặng ngày sinh nhật, hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe đi lại, quà 8/3, thưởng các ngày lễ tết; Thưởng lương tháng thứ 13 lên đến 2 tháng lương. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn đảm bảo mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng kể cả lao động thử việc. Người lao động được tham gia BHXH đầy đủ, công ty không nợ lương, không nợ BHXH và các chế độ của người lao động…

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang gặp một số khó khăn trong sản xuất, kinh doanh như: Đơn hàng sụt giảm do tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn và dịch chuyển sang các nước có chi phí thấp hơn như Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ, Trung Nam Mỹ. Biến động lao động do người lao động đi xuất khẩu lao động và công việc không ổn định… Công ty mong muốn Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời các doanh nghiêp dệt may nhằm sớm vượt qua khó khăn hiện nay, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh với các nước có chi phí thấp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị bên cạnh phát triển thị trường xuất khẩu, cần quan tâm phát triển thị trường nội địa

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã trao đổi hướng giải quyết những khó khăn trong sản xuất của công ty; đồng thời tiếp nhận các kiến nghị để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Công ty TNHH Luxshare – ICT (Nghệ An) ở Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Quang cảnh buổi làm việc với Công ty TNHH Luxshare – ICT (Nghệ An)

Luxshare-ICT là một tập đoàn đa quốc gia đứng hàng đầu trong ngành công nghiệp toàn cầu có trụ sở chính tại Quảng Đông, Trung Quốc. Tại Nghệ An, Luxshare-ICT hiện có Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) và Công ty TNHH Merry & Luxshare (Việt Nam). Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) khởi công xây dựng vào tháng 8/2019, có diện tích khoảng 210.000 m2.

Trò chuyện với các người lao động đang được đào tạo tại Công ty, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Công ty cần phối hợp với các Trường nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo lao động

Công ty TNHH Luxshare-ICT giai đoạn 1 đi vào hoạt động vào tháng 6/2020. Hiện nay, Công ty có hơn 7.000 công nhân viên; ước tính tới năm 2023 quy mô nhân lực đạt đến khoảng 15.000 người. Luxshare-ICT Nghệ An giai đoạn 2 dự kiến khởi công xây dựng năm 2023 có diện tích khoảng 699.200 m2. Nhà máy tại Nghệ An có phân xưởng SMT tiên tiến trong ngành lắp ráp điện tử. Hiện nay, Công ty có các sản phẩm: Dây cáp, dây kết nối, củ xạc, sạc không dây, tai nghe không dây, thẻ điện tử, vỏ tai nghe không dây, loa máy tính, bộ đàm cầm tay.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác thăm khu ký túc xá của công nhân

Đại diện Công ty cho biết, Công ty luôn hướng tới mục tiêu tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ cao, luôn tuân thủ định hướng công nghệ làm cốt lõi; cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có giá trị; quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng đến chiến lược phát triển nhân tài, tạo nền tảng đào tạo công nghệ, định hướng sản phẩm, bồi dưỡng nhân tài.

Hiện nay, Khu ký túc xá của công ty có diện tích 36.700 m2, có sức chứa lên đến 9.000 người. Khu vực nhà ăn sạch sẽ, thoải mái cùng với khu ký túc xá đầy đủ trang thiết bị giúp công nhân viên cảm thấy thân thuộc như chính nhà của mình.

Trải qua gần ba năm xây dựng và phát triển, Luxshare - ICT Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn; đem lại cơ hội việc làm cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh - xã hội của tỉnh nhà.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác kiểm tra dây chuyền sản xuất và sản phẩm của Công ty

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang gặp một số khó khăn như số lượng công nhân nghỉ việc khá nhiều để đi xuất khẩu lao động, ở nhà chăm con… Nhu cầu tuyển dụng công nhân và nhân viên đều gặp khó khăn…

Trò chuyện với lãnh đạo Công ty, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Công ty tiếp tục tìm kiếm các đối tác để phát triển nguyên liệu sản xuất trong nước, không bị động với nguyên liệu nhập khẩu, qua đó giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trong xuất khẩu.

