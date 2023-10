Bộ sưu tập siêu xe trăm tỷ qua tay người mẫu Ngọc Trinh vừa bị bắt

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (hay thường được biết đến với tên gọi “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, sinh năm 1989) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Mặc dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6/10, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông, biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ rồi sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, hành vi này đã được thực hiện hai lần tại khu đô thị Thủ Thiêm và khu công nghệ cao (TP Thủ Đức). Đáng chú ý, các lần biểu diễn mô tô nêu trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội