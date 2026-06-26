Bỏ rơi con mới sinh giữa mùa đông, một nữ du học sinh Việt bị tuyên 10 năm tù

Nữ du học sinh Việt Nam (giữa) tại phiên xét xử ở Seoul ngày 17-12-2025 - Ảnh: YONHAP

Theo tờ Korea Times ngày 25-6, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt 10 năm tù đối với một nữ du học sinh quốc tịch Việt Nam ngoài 20 tuổi.

Người này bị truy tố vì bỏ lại con mới sinh bên ngoài một tòa nhà gần Đại học Dongguk vào tháng 12 năm ngoái, khiến em bé tử vong.

Trước đó, sau khi nhận tin báo về một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong túi giấy, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đứa trẻ không qua khỏi.

Hội đồng xét xử nhận định em bé hoàn toàn có thể sống sót nếu không bị bỏ lại giữa thời tiết mùa đông giá rét.

"Đứa trẻ vẫn còn sống vào thời điểm đó và với trình độ chăm sóc y tế hiện có ở Hàn Quốc, đứa bé có thể đã sống sót nếu không bị bỏ lại ngoài trời", báo Korea Herald trích dẫn nhận định của tòa.

"Đứa trẻ khỏe mạnh đã bị chính người mẹ tước đi cơ hội được sống trước cả khi nhận được sự chào đón đến với cuộc đời. Bị cáo phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc tương xứng với hành vi đã gây ra", hội đồng xét xử nêu rõ.

Ngoài ra, tòa cũng kết tội một công dân Việt Nam khác với cáo buộc hỗ trợ người mẹ thực hiện hành vi trên và tuyên phạt 8 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn