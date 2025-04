Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Nghệ An về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Trong nước

Chiều nay (22/4), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - Phó Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Nghệ An.