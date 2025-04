Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Chiều 8/4, Đoàn công tác do đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi đối thoại giải quyết khiếu nại (lần 2) của công dân tại tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia buổi đối thoại có đại diện Phòng thanh tra chuyên ngành miền Trung, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo huyện: Hưng Nguyên, Đô Lương và các công dân khiếu nại.