Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sắp chạy tối đa, sẵn nguồn cho xăng E10

Toàn cảnh Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất - Ảnh: THÀNH LINH

Ngày 7-4, Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất - cho biết mục tiêu đạt công suất tối đa trong tháng 4 nhằm đảm bảo nguồn cung ethanol (E100) để phối trộn xăng E10.

Trước đó, vào tháng 1-2026, nhà máy đã chính thức hoạt động trở lại sau thời gian bảo dưỡng, sửa chữa tổng thể. Ngay đầu tháng 2, lô sản phẩm ethanol đầu tiên với sản lượng hơn 462m³ đã được xuất xưởng, chuyển sang Nhà máy lọc dầu Dung Quất để phối trộn xăng sinh học.

Theo ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc BSR-BF - quá trình vận hành được triển khai theo lộ trình thận trọng. Trong tháng 3, nhà máy duy trì ở mức 60% công suất nhằm phục vụ nuôi cấy vi sinh và tối ưu hệ thống xử lý nước thải.

Đến nay công suất đã nâng lên khoảng 75% và dự kiến chạm mốc 100% vào giữa tháng 4.

Hiện nhà máy sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát trong nước. Song song đó, doanh nghiệp cũng chủ động phương án nhập khẩu nguyên liệu từ Lào để đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất.

Không dừng lại ở đó, BSR-BF đang nghiên cứu đa dạng hóa nguyên liệu, trong đó có kế hoạch sử dụng ngô cao sản nhập khẩu từ các thị trường như Mỹ và Brazil…



Về công nghệ, nhà máy cũng đang triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hiệu suất. Trong đó có việc thay thế enzyme và men vi sinh thế hệ mới để rút ngắn thời gian lên men, tăng khả năng chuyển hóa nguyên liệu.

Đồng thời, các khâu tách và chưng cất cũng được cải tiến nhằm gia tăng sản lượng ethanol.

Dự kiến tháng 4-2026, nhà máy nhiên liệu sinh học sẽ hoạt động 100% công suất - Ảnh: THÀNH LINH

Để phục vụ cho hoạt động phối trộn xăng sinh học, BSR-BF đang phối hợp với Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nâng cấp tuyến đường ống vận chuyển ethanol từ nhà máy sang khu vực cảng và khu phối trộn.

Khi hoàn thiện, sản phẩm E100 có thể được vận chuyển trực tiếp qua đường ống, giúp giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động trong cung ứng.

Theo lãnh đạo BSR-BF, việc nhà máy vận hành trở lại, hướng đến công suất tối đa có thể sản xuất khoảng 330m³/ngày. Nguồn cung này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong lộ trình mở rộng sử dụng xăng sinh học E10, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Toàn cảnh Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất Năm 2009: Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất được khởi công tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng, công suất thiết kế khoảng 100 triệu lít ethanol/năm. Năm 2014: Chính thức vận hành thương mại, sản xuất ethanol (E100) phục vụ phối trộn xăng sinh học E5. Tháng 4-2015: Dừng hoạt động sau thời gian ngắn vận hành do khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá ethanol và hiệu quả tài chính. Năm 2015: Nhà máy "đắp chiếu", nhiều hạng mục xuống cấp, phải duy tu bảo quản. Năm 2018: Bàn giao cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) quản lý và tìm phương án khôi phục vận hành. Năm 2025: BSR triển khai bảo dưỡng, sửa chữa tổng thể, chuẩn bị điều kiện tái khởi động gắn với lộ trình xăng sinh học. Tháng 1-2026: Nhà máy chính thức vận hành trở lại sau hơn một thập kỷ ngừng hoạt động. Tháng 2-2026: Xuất lô ethanol đầu tiên sau tái khởi động, cung ứng cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất để phối trộn xăng sinh học. Hướng tới 100% công suất vào giữa tháng 4, tương đương khoảng 330m³ ethanol/ngày.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ