Bộ Công an yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Trung tướng Nguyễn Văn Long (đứng) yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ dịp Tết - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 23-1, tại TP Cần Thơ, trung tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an - đã làm việc với công an 12 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các lễ hội đầu Xuân 2024.

Đại diện ban giám đốc công an các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kết quả gần 2 tuần thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh, thành trong vùng cơ bản được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Bến Tre, giao thông qua cầu Rạch Miễu còn xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng phương tiện đông, phức tạp.

Cảnh sát giao thông Bến Tre và Tiền Giang đã chủ động kế hoạch, đảm bảo phục vụ người dân đi lại thuận lợi và an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cần phải nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông; đề ra các giải pháp để kéo giảm, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Qua gần 2 tuần triển khai cao điểm, số vụ tai nạn giảm rất sâu, đặc biệt là trên quốc lộ 1A.

"Chúng ta đã nhận diện đúng tuyến, địa bàn, đưa ra giải pháp rất hiệu quả là vừa kìm giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn và kịp thời xử lý, truy bắt các loại tội phạm", ông Long nói và biểu dương Công an tỉnh Tiền Giang và một số địa phương đã có nhiều sáng tạo, quyết liệt trong đợt cao điểm, bám sát, kiểm soát tốt trật tự an toàn giao thông, đảm bảo tốt an ninh, trật tự.

Ông Long nhấn mạnh thêm công an các địa phương không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; các vụ việc tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn và ma túy. Xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện, xe khách chạy lấn làn, vi phạm tốc độ.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ người dân lưu thông thuận lợi trên chặng đường trở về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Cùng ngày, trung tướng Nguyễn Văn Long đã trực tiếp kiểm tra cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy… trên tuyến quốc lộ 1 và quán triệt các tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các lò độ, chế xe gắn máy.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ