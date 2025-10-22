Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên & Môi trường xây dựng tiện ích mới trên ứng dụng VNeID cho phép người dân tự cung cấp, rà soát và xác thực thông tin chủ sử dụng đất, nhà ở trực tuyến.

Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai trên toàn quốc nhằm đồng bộ hóa thông tin, khắc phục tình trạng lệch chuẩn dữ liệu giữa các thời kỳ cấp sổ.

Theo C06, sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, nhiều nhiệm vụ về đất đai đã được phân cấp mạnh cho xã, phường, đặc khu. Tuy nhiên, việc quản lý dữ liệu vẫn gặp vướng mắc do:

Thông tin về người sử dụng đất (gồm thông tin về đất đai, chứng minh nhân dân, căn cước công dân) trên giấy chứng nhận (còn gọi là sổ đỏ) được cấp qua nhiều giai đoạn, công nghệ lưu trữ khác nhau.

Có nhiều trường hợp người dân tự chuyển nhượng bằng giấy viết tay, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hoặc chưa hoàn thiện thủ tục thừa kế.

Dữ liệu hành chính cá nhân (CMND/CCCD) và dữ liệu đất đai chưa thống nhất.

Vì vậy, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí: “Đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”.

Trước phản ánh về việc một số nơi yêu cầu nộp bản công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ Công an khẳng định: Công dân chỉ cần xuất trình bản sao và căn cước công dân, không yêu cầu công chứng.

Khi dữ liệu đất đai đã được chuẩn hóa và tích hợp lên VNeID, người dân không cần mang sổ đỏ giấy khi làm thủ tục hành chính, giao dịch điện tử hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Để chiến dịch được thuận lợi, Bộ Công an và các đơn vị khuyến khích người dân tham gia, đồng hành trong việc cung cấp, rà soát, bổ sung, xác thực thông tin cùng cơ quan quản lý "làm giàu, làm sạch" dữ liệu.

Đây là bước quan trọng để Nhà nước và người dân cùng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và những dịch vụ công trực tuyến khác trên môi trường điện tử.

Cùng với tiện ích đất đai, Bộ Công an đang dự thảo sửa đổi Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử, theo đó: 188 giấy tờ của cá nhân và 390 giấy tờ của tổ chức sẽ được cập nhật lên VNeID.

Nhóm giấy tờ gồm: căn cước, cư trú, hộ chiếu – xuất nhập cảnh; đăng kiểm – phương tiện giao thông; y tế; giáo dục; bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); giấy khai sinh, khai tử…

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Doanh nghiệp Tiếp thị