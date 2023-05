Bộ Công an nói về thời gian xét xử vụ án liên quan Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản

Thông tin về việc điều tra các vụ án được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua, trung tướng Tô Ân Xô cho biết tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang được Bộ Công an tiến hành tích cực và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Đối với vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan này dự kiến có kết luận điều tra vụ án trong quý I/2023. Tuy nhiên, do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, đồng thời cơ quan điều tra phải thực hiện điều tra cùng lúc nhiều vụ án trong thời gian qua, nên Bộ Công an đã xin gia hạn để điều tra thêm, phấn đấu sẽ có kết luận điều tra vụ án này trong quý II/2023.