'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị truy tố, Khách sạn Phương Đông làm ăn ra sao?

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông ở TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (UPCoM: PDC) vừa công bố BCTC quý I/2023 với nhiều điểm đáng chú ý.

Cụ thể, doanh thu thuần PDC tính riêng quý I/2023 đạt 12,8 tỷ đồng, trừ đi giá vốn, công ty này báo lãi 1,8 tỷ đồng.

Theo PDC, lợi nhuận sau thuế tăng so với quý I/2022 (đạt -264 triệu) là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng hơn 3,8 tỷ đồng (tăng 42,33%) so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng cao, tuy nhiên giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 16,44%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do mức độ tăng của doanh thu lớn hơn so với mức độ tăng của chi phí, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý I/2023 tăng 114%, biến động tăng trên 10% so với quý I/2022.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản PDC ở mức 271,5 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (92,9 tỷ đồng), tài sản cố định (97,4 tỷ đồng) và bất động sản đầu tư (46,6 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của PDC hơn 138,1 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu ở mức 133,4 tỷ đồng (vốn góp của chủ sở hữu 150 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần hơn 22,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thế chưa phân phối hơn 39,4 tỷ đồng).

Đồ hoạ: Văn Dũng

Trong giai đoạn 2019 – 2022, doanh thu thuần của PDC có biến động lớn, khi đạt đỉnh ở năm 2019 với doanh thu hơn 53 tỷ đồng, giảm xuống 42,6 tỷ đồng năm 2020 và giảm sâu xuống 21,1 tỷ đồng vào năm 2021 trước khi lội ngược dòng lên 49,5 tỷ đồng năm 2022. Lợi nhuận thuần của PDC cũng tỷ lệ thuận với doanh thu, khi năm 2019 nằm ở mức 1,7 tỷ đồng, năm 2020 – 2021 báo lỗ lần lượt là 8,5 – 14,8 tỷ đồng và ngược dòng báo lãi hơn 4,8 tỷ đồng năm 2022.

PDC tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An với tên gọi Khách sạn Phượng Hoàng. Năm 2007, PDC được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp quản với hoạt động chính là kinh doanh phân bón và dịch vụ khách sạn.

Năm 2009, cổ phiếu PDC chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau khi lên sàn không lâu, PVN chuyển nhượng hơn 60% cổ phần của PDC cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS).

Tháng 8/2011, PVS tiếp tục sang tay lô cổ phiếu trên cho hai pháp nhân thuộc Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) là Ocean Hospitality và Ocean Bank. Sau đó, PVN thoái toàn bộ vốn còn lại tại PDC cho Tập đoàn Đại Dương.

Đến giữa năm 2015, PDC một lần nữa "đổi chủ" khi các nhà đầu tư cá nhân thuộc "hệ sinh thái" ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh, bao gồm bà Lê Thị Hoàng Yến (con gái ông Thản) và ông Đỗ Trung Kiên (con rể ông Thản) nắm giữ gần 51% cổ phần PDC từ tay Tập đoàn Đại Dương.

Hiện, PDC có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, ông Lê Thanh Thản nắm giữ 20% cổ phần, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Lê Thị Hoàng Yến (9,37%CP), ông Đỗ Trung Kiên (19%CP), ông Lê Kim Giang (21,46%CP), bà Phạm Thị Thu Thuỷ (11,06%), Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (9,8%CP) và các cổ đông khác nắm giữ 9,3%CP còn lại.

