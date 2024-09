Bộ Công an đề xuất cho phạm nhân hiến mô, một phần bộ phận cơ thể người

Tỉ lệ đăng ký hiến mô tạng còn thấp Theo Bộ Y tế, trong những năm qua Việt Nam có những tiến bộ trong việc vận động hiến tạng. Năm 2023, tỉ lệ người chết não hiến mô tạng đã tăng 15% so với năm trước. Đặc biệt trong 4 tháng đầu năm 2024, số người chết não hiến mô tạng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng ca ghép tạng hằng năm. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu ghép tạng của người bệnh khi hơn 94% số tạng ghép đến từ nguồn hiến sống. Hiện nay nguồn mô, tạng của người hiến ở nước ta còn khan hiếm so với nhu cầu cần được ghép. Hàng chục nghìn người bệnh vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ được ghép tạng. Theo Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, hiện nay cả nước có hơn 86.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chiếm 0,086%. Tỉ lệ đăng ký hiến mô tạng sau khi chết tại Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do vậy, Việt Nam cần tăng nguồn hiến tạng sau chết, chết não, giống như các nước phát triển có từ 50 - 90% nguồn hiến tạng từ người hiến sau chết, chết não.