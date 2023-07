Bình An nói gì về chuyện tình yêu của Hoa hậu Ý Nhi mà khán giả đồng cảm?

Sau khi danh hiệu Miss World Vietnam 2023 gọi tên Huỳnh Trần Ý Nhi, tân Hoa hậu đã gây bất ngờ lớn khi công khai mối tình đầu của mình. Ý Nhi tiết lộ rằng hai người đã bên nhau được 6 năm, thời gian đủ dài để thấu hiểu và tin tưởng nhau. Bởi thế Ý Nhi cũng tin rằng bạn trai sẽ thông cảm cho lịch trình dày đặc của cô trong nhiệm kỳ mới của Miss World Vietnam.

Hiếm có nàng hậu nào công khai bạn trai sau khi vừa đăng quang như Ý Nhi

Ý Nhi là nàng hậu hiếm hoi ở Việt Nam tiết lộ bạn trai ngay sau khi đăng quang, cho thấy nàng hậu rất trân trọng chuyện tình cảm của mình, sẵn sàng giới thiệu với cả thế giới về nửa kia. Cũng chính vì thế mà mối tình ngọt ngào của Ý Nhi trở thành tâm điểm bàn luận của một bộ phận cư dân mạng.

Cặp đôi bên nhau đã 6 năm.

Dưới một bài đăng nói về Hoa hậu Ý Nhi và nửa kia, diễn viên Bình An bất ngờ để lại bình luận. Bình An chia sẻ rằng anh rất hiểu cảm giác của bạn trai Ý Nhi lúc này, bởi Bình An cũng từng suy nghĩ rất nhiều. Và Bình An “mong hai bạn sẽ làm được”. Những gì diễn viên Bình An nói khiến cho cư dân mạng nhớ lại rằng nam diễn viên cũng từng ở hoàn cảnh giống với bạn trai của Hoa hậu Ý Nhi bây giờ.

Bình An đồng cảm với chuyện tình của Ý Nhi

Bởi Bình An và Phương Nga quen nhau từ năm 2017 và một năm sau, Phương Nga mới tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2018 rồi giành danh hiệu Á hậu 1. Khi ấy, nhiều người đã lo lắng rằng chuyện tình cảm của Phương Nga sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi lịch trình công việc.

Bình An và Phương Nga cũng hẹn hò từ khi cô chưa thi Hoa hậu

Quả thực hai người cũng có lúc mâu thuẫn, Bình An cũng có lúc tự ti nhưng sau tất cả, anh cùng Phương Nga vẫn gắn bó bên nhau và mới có một hôn lễ ngọt ngào hồi cuối năm ngoái. Chuyện tình của Bình An, Phương Nga vẫn được xem là “tình yêu lý tưởng” trong làng giải trí. Và dựa vào chính kinh nghiệm bản thân, Bình An mới mong Ý Nhi và bạn trai sẽ bảo vệ được những gì mình đang có, sẽ luôn bên nhau hạnh phúc.

