Biệt thự góc nào cũng nên thơ của Diễm My 9X và chồng doanh nhân

Mới đây, Diễm My 9X chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô cắt hoa từ vườn mang vào cắm, vô tình để lộ một phần không gian sống. Ảnh: chụp màn hình
Biệt thự Diễm My 9X và ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn đang sống là món quà cưới đầy ý nghĩa từ bố mẹ chồng. Ảnh: chụp màn hình
Căn biệt thự nằm cạnh nhà bố mẹ chồng Diễm My 9X, thuận tiện cho việc qua lại. Từ ngày về làm dâu, Diễm My được mẹ chồng hướng dẫn cách sắp xếp không gian sống. Ảnh: chụp màn hình
Phòng khách nhẹ nhàng với tông trắng chủ đạo, có cửa kính nhìn ra khoảng xanh. Ảnh: chụp màn hình
Cách bài trí cho thấy sự tinh tế của Diễm My 9X trong việc đưa thiên nhiên vào nhà. Ảnh: chụp màn hình
Trước đó, Diễm My 9X cũng hé lộ không gian bên trong biệt thự. Phòng khách rộng với sofa cong mềm mại. Ảnh: FBNV
Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các khung cửa kính lớn. Ảnh: FBNV
Nội thất tối giản giúp tổng thể căn nhà giữ được sự nhẹ nhàng, thư thái. Ảnh: FBNV
Toàn bộ khu vực sinh hoạt chung mở rộng theo chiều ngang, không có vách ngăn lớn, tạo cảm giác thông thoáng. Ảnh: FBNV
Khu vực bếp - bàn ăn bố trí ngay sau phòng khách với gạch lát sàn họa tiết hình học. Ảnh: FBNV
Bàn ăn lớn đặt cạnh cửa kính, hướng ra khu vườn. Ảnh: FBNV
Góc nhỏ cạnh cửa sổ tận dụng làm nơi đọc sách. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn