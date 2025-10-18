Biệt thự góc nào cũng nên thơ của Diễm My 9X và chồng doanh nhân

Căn biệt thự nằm cạnh nhà bố mẹ chồng Diễm My 9X, thuận tiện cho việc qua lại. Từ ngày về làm dâu, Diễm My được mẹ chồng hướng dẫn cách sắp xếp không gian sống. Ảnh: chụp màn hình