Biệt thự nghỉ dưỡng bằng tre độc đáo giữa rừng nhiệt đới

Nằm nép mình bên dòng sông, giữa những ngọn núi ở Đông Bali (Indonesia) và được bao quanh bởi thảm thực vật nhiệt đới rậm rạp, căn biệt thự hướng tới mô hình nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp. Ảnh: Archdaily
Lấy cảm hứng từ thiên nhiên bản địa, kiến trúc sư sử dụng tre làm vật liệu chính để tạo nên hình khối mái cong mô phỏng dòng chảy và chuyển động của gió. Ảnh: Archdaily
Hệ mái được nâng đỡ bằng các cụm cột tre cao, giúp mở rộng tầm nhìn ra không gian tự nhiên và cố định công trình trên địa hình dốc. Ảnh: Archdaily
Các đường cong liền mạch, tạo liên kết trực tiếp với địa hình rừng rậm. Ảnh: Archdaily
Công trình gồm 2 tầng, mỗi tầng mang tính chất sử dụng khác nhau. Tầng trệt là không gian mở gồm bếp, hồ bơi, phòng khách nhận ánh sáng tự nhiên trực tiếp từ hướng ruộng lúa và rừng. Ảnh: Archdaily
Thiết kế khuyến khích các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Archdaily
Khu vực ngủ thiết kế như những tổ ấm khép kín, mang lại sự riêng tư và thoải mái, song vẫn giữ được sự giao hòa với thiên nhiên. Ảnh: Archdaily
Tầng trên là không gian tĩnh, gồm phòng đọc, bàn làm việc và một giường ngủ tre thủ công đặt giữa trung tâm. Ảnh: Archdaily
Từ đây có thể quan sát cảnh quan tự nhiên ở nhiều hướng. Ảnh: Archdaily
Để đến phòng tắm, du khách phải băng qua những bậc đá trên mặt nước. Ảnh: Archdaily
Ngay cả những chi tiết thiết thực nhất cũng được thiết kế như những trải nghiệm độc đáo, khám phá tre với muôn hình vạn trạng. Ảnh: Archdaily
Hồ bơi ôm theo đường cong hiên nhà, đóng vai trò như khoảng đệm giữa công trình và khu vườn xung quanh. Ảnh: Archdaily
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn