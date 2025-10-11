Biệt phủ 1.200m2 giữa phố cổ của phú bà 30 tuổi

Đào Hỷ Nhi, phú bà nổi tiếng mạng xã hội xứ Trung, hiện sống trong biệt phủ sân vườn 1.200m2 tại khu Đào Hoa Viên (Tô Châu, Trung Quốc). Ảnh: chụp màn hình
Biệt phủ thuộc khu Đào Hoa Viên nổi tiếng bởi bố cục sân vườn kiểu tứ hợp viện, nhiều cổng vào, bãi đỗ xe, hồ sen, hòn non bộ, những góc đình viện giống khung cảnh phim cổ trang. Ảnh: QQ
Từ cổng lớn bước vào, từng mái ngói cong, từng chi tiết gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: QQ
Không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, biệt thự của nhà chồng Đảo Hỷ Nhi còn phản ánh lối sống nghệ thuật, sâu sắc và đầy triết lý. Ảnh chụp màn hình
Sân vườn ngập tràn cây xanh. Ảnh: QQ
Ngoài cây cảnh, biệt thự còn có khoảng riêng để làm vườn rau, hồ nuôi cá. Ảnh: Sohu
Bao quanh phòng khách là hồ nước xanh mát. Ảnh: Sohu
Bên ngoài biệt thự mang theo phong cách cổ điển, nhưng nội thất dinh thự lại cực kỳ hiện đại. Ảnh: Sohu
Trong nhà còn có phòng gym, phòng tập yoga, bể bơi, phòng đọc sách, phòng vẽ tranh, rạp chiếu phim, phòng hát, thậm chí sân golf...Ảnh: Sohu
Nhờ vậy, Đào Hỷ Nhi có thể ở nhà cả ngày mà không cảm thấy chán, vì trong dinh thự của cô không thiếu bất cứ thứ gì. Ảnh: Sohu
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn