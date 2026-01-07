Mỹ – Venezuela thảo luận khả năng nối lại xuất khẩu dầu thô

Theo các nguồn tin, nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ tại khu vực Vịnh Mexico có khả năng xử lý dầu thô nặng của Venezuela và từng nhập khẩu loại dầu này trước khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Caracas.

Cùng ngày, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ nhận định của một số nhà phân tích cho rằng sẽ mất nhiều năm để khôi phục sản lượng dầu của Venezuela, khẳng định có những biện pháp có thể nhanh chóng thúc đẩy hoạt động khai thác tại quốc gia Nam Mỹ này.

Việc gia tăng sản lượng dầu từ Venezuela – nước sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới – được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas hôm 3/1 vừa qua.

Một công nhân đi bộ bên cạnh các giàn khoan tại một mỏ dầu do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) vận hành ở vành đai Orinoco, năm 2015. (Ảnh minh họa: Reuters)



Sản lượng và xuất khẩu dầu của Venezuela đã sụt giảm mạnh trong hai thập kỷ qua, từ hơn 3 triệu thùng/ngày xuống dưới 1 triệu thùng/ngày, do tình trạng thiếu đầu tư kéo dài khiến cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp nghiêm trọng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc làm việc với lãnh đạo những tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ trong tuần này để thảo luận khả năng thúc đẩy sản lượng tại Venezuela. Các cuộc gặp được coi là then chốt đối với tham vọng đưa các công ty dầu khí Mỹ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này, nơi chính phủ Venezuela từng quốc hữu hoá các dự án năng lượng do Mỹ dẫn dắt gần hai thập kỷ trước.

Theo các nhà phân tích, việc khôi phục sản lượng và xuất khẩu dầu của Venezuela sẽ đòi hỏi nhiều năm cùng khoản đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, dù loại dầu thô của nước này có thể được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu chuyên dụng của Mỹ. Tuy nhiên, Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, các công ty dầu mỏ của Mỹ đều sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư lớn tại Venezuela nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí vốn đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm.

