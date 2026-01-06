Một chuyến xe đa lỗi vi phạm, tài xế ở Nghệ An đối mặt chế tài nghiêm khắc

Từ việc dương tính với chất ma túy đến tàng trữ pháo hoa và hung khí

Ngày 6/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Huế, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an Tp.Huế đã phát hiện một trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng khi tài xế xe đầu kéo vừa dương tính với chất ma túy, vừa tàng trữ pháo hoa trái phép và hung khí trên phương tiện.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hùng cùng tang vật.

Theo đó, vào khoảng 22h10 ngày 4/1, tại Km 860+200, đoạn qua xã Lộc An (Tp.Huế), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT, do Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh làm tổ trưởng, đã tiến hành dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-006.20 kéo theo rơ-moóc 74RM-000.78, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Hữu Hùng (SN 1993, trú tỉnh Nghệ An). Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Hùng dương tính với chất ma túy. Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Lộc An tiến hành kiểm tra người và phương tiện theo đúng quy định.

Quá trình kiểm tra cho thấy, trên xe đầu kéo có 1 hộp pháo hoa loại 100 ống, tổng trọng lượng khoảng 1,6kg, cùng 1 con dao. Đây đều là những tang vật có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Lộc An để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối mặt nhiều chế tài nghiêm khắc

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Phú, Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự cho rằng, hành vi của tài xế Nguyễn Hữu Hùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau và được xem là “lỗi kép”, thậm chí là đa lỗi, trong đó mỗi hành vi đều có khung xử lý riêng, không triệt tiêu lẫn nhau.

Luật sư Trần Xuân Phú (bên phải).

Theo luật sư Phú, căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) và các nghị định xử phạt hành chính hiện hành, hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy là lỗi đặc biệt nghiêm trọng, bị xử phạt ở mức cao nhất trong nhóm vi phạm giao thông, bao gồm phạt tiền, tước giấy phép lái xe dài hạn và có thể bị tạm giữ phương tiện.

“Trong trường hợp tài xế vừa dương tính với ma túy, vừa điều khiển xe đầu kéo, phương tiện có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mức xử phạt sẽ được áp dụng ở khung cao, đồng thời là tình tiết tăng nặng nếu xem xét trách nhiệm pháp lý khác”, luật sư Phú phân tích.

Bên cạnh đó, hành vi tàng trữ pháo hoa trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào chủng loại, số lượng và mục đích sử dụng, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Việc mang theo hung khí (dao) trên phương tiện cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm, có thể bị xử lý độc lập nếu xác định không có lý do chính đáng.

“Pháp luật hiện hành quy định rất rõ, khi một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác nhau, thì sẽ bị xử lý từng hành vi, tổng hợp hình thức xử phạt, chứ không chỉ xử lý một lỗi chính. Đây chính là nguyên tắc xử lý "lỗi kép" nhằm răn đe và phòng ngừa các hành vi nguy hiểm cho xã hội", luật sư Trần Xuân Phú nhấn mạnh.

Tác giả: Lê Kông

