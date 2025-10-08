Thời gian:
Bên trong biệt thự sân vườn 2.000m2 của NTK Đỗ Mạnh Cường

Nhiều người cho rằng, sau khi hoàn thiện biệt thự của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sẽ giống như một resort thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Hồi đầu năm, NTK Đỗ Mạnh Cường mua căn biệt thự sân vườn 2.000m2 tại TP HCM để các con có không gian thoải mái vui chơi. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Mới đây, nhà thiết kế chia sẻ khoảnh khắc nhóm công nhân vật vã kéo một cây lộc vừng cao 9 mét vào trồng sát khu vực bể bơi trong biệt thự đang hoàn thiện. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Ngọn cây lộc vừng sum suê lá được cho sẽ là điểm nhấn khi cây bung hoa rủ xuống. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Từ vài tháng trước, Đỗ Mạnh Cường hào hứng cho biết, mỗi ngày trồng cây thêm chút để khu vườn ngày càng xanh mát. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Một góc trong khuôn viên biệt thự đang trong quá trình cải tạo, phủ đầy cây xanh. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Lối đi từ cổng chính vào được lát đá, hai bên là hàng cây khiến ngôi nhà trông như một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Nhà thiết kế cho biết săn lùng được 40 cây sứ trắng lá bàu, tán đẹp cho khu vườn rất gian nan nhưng thành quả sẽ tuyệt vời. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Cây trồng san sát tạo bóng mát cho khu vườn. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Khu vực sân trước được san lấp, trồng cây, chuẩn bị hoàn thiện. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Hồ bơi lát gạch màu xanh biển, tạo điểm nhấn cho khuôn viên. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Nhà thiết kế cố gắng trồng thật nhiều cây để cho các con có khu vườn thật đẹp. Ảnh: FB Do Manh Cuong

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

