Bên trong biệt thự sân vườn 2.000m2 của NTK Đỗ Mạnh Cường

Hồi đầu năm, NTK Đỗ Mạnh Cường mua căn biệt thự sân vườn 2.000m2 tại TP HCM để các con có không gian thoải mái vui chơi. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Mới đây, nhà thiết kế chia sẻ khoảnh khắc nhóm công nhân vật vã kéo một cây lộc vừng cao 9 mét vào trồng sát khu vực bể bơi trong biệt thự đang hoàn thiện. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Ngọn cây lộc vừng sum suê lá được cho sẽ là điểm nhấn khi cây bung hoa rủ xuống. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Từ vài tháng trước, Đỗ Mạnh Cường hào hứng cho biết, mỗi ngày trồng cây thêm chút để khu vườn ngày càng xanh mát. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Một góc trong khuôn viên biệt thự đang trong quá trình cải tạo, phủ đầy cây xanh. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Lối đi từ cổng chính vào được lát đá, hai bên là hàng cây khiến ngôi nhà trông như một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Nhà thiết kế cho biết săn lùng được 40 cây sứ trắng lá bàu, tán đẹp cho khu vườn rất gian nan nhưng thành quả sẽ tuyệt vời. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Cây trồng san sát tạo bóng mát cho khu vườn. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Khu vực sân trước được san lấp, trồng cây, chuẩn bị hoàn thiện. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Hồ bơi lát gạch màu xanh biển, tạo điểm nhấn cho khuôn viên. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Nhà thiết kế cố gắng trồng thật nhiều cây để cho các con có khu vườn thật đẹp. Ảnh: FB Do Manh Cuong
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn