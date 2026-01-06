Nhu cầu thiết bị y tế đeo người vượt xa smartphone, cảnh báo tác động môi trường

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Cornell University và University of Chicago thực hiện cho thấy, sự bùng nổ của các công nghệ y tế số như thiết bị theo dõi đường huyết liên tục, điện tâm đồ (ECG), huyết áp và miếng dán siêu âm có thể kéo theo tác động môi trường đáng kể nếu không được tính toán ngay từ khâu thiết kế và sản xuất.

Theo phân tích, quy mô thị trường thiết bị y tế đeo người hiện nay chủ yếu do các thiết bị ECG liên tục và máy đo huyết áp chiếm ưu thế. Tuy nhiên, đến năm 2050, các thiết bị theo dõi đường huyết liên tục không xâm lấn được dự báo sẽ chiếm khoảng 72% tổng mức sử dụng toàn cầu, tiếp theo là thiết bị ECG liên tục với 19% và thiết bị đo huyết áp với 8%.

Các nhà nghiên cứu ước tính, sự gia tăng mạnh mẽ này có thể tạo ra khoảng 3,4 triệu tấn khí thải CO₂ tương đương mỗi năm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm sinh thái và rác thải điện tử. Trung Quốc được dự báo sẽ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất từ thiết bị y tế đeo người vào năm 2050, tiếp theo là Ấn Độ.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá vòng đời, xem xét toàn bộ tác động môi trường của thiết bị từ khâu khai thác nguyên liệu, sản xuất, sử dụng đến thải bỏ. Kết quả cho thấy, mỗi thiết bị y tế đeo người có thể phát thải từ 1,1 đến 6,1 kg CO₂ tương đương trong suốt vòng đời, tùy theo loại và thiết kế.

Bốn thiết bị đại diện được phân tích chi tiết gồm: thiết bị theo dõi đường huyết liên tục không xâm lấn, thiết bị ECG liên tục, máy đo huyết áp và miếng dán siêu âm. Việc lựa chọn này nhằm phản ánh tính ứng dụng lâm sàng, sự đa dạng về công nghệ cảm biến và các mức độ phát triển khác nhau của thiết bị.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu nhận định rằng đến giữa thế kỷ, doanh số toàn cầu của riêng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục không xâm lấn có thể vượt doanh số smartphone hiện nay, vốn được ước tính khoảng 1,2 tỷ chiếc trong năm 2024.

Về giải pháp giảm tác động môi trường, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nhựa tái chế hoặc phân hủy sinh học chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Trong khi đó, thay thế các vật liệu dẫn điện kim loại hiếm và tối ưu hóa cấu trúc mạch điện có thể giúp giảm đáng kể lượng khí thải mà không ảnh hưởng đến hiệu năng thiết bị.

Theo các tác giả, khung đánh giá dựa trên kỹ thuật này có thể hỗ trợ phát triển các thế hệ thiết bị y tế đeo người thân thiện hơn với môi trường trong tương lai, trong bối cảnh y tế số tiếp tục mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: baotintuc.vn