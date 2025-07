Bí thư Tỉnh uỷ tiếp Đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Phùng Thành Vinh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ.

Quang cảnh buổi chào xã giao

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm-phao Ơn-thạ-văn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An



Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm-phao Ơn-thạ-văn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào cũng như giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước CHDCND Lào. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Nghệ An nói riêng. Đặc biệt, ngày 01/7/2025, Việt Nam đã hoàn thành công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp, nhập các tỉnh, thành... Điều này thể hiện sự quyết tâm trong công cuộc xây dựng đất nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành đất nước có mức thu nhập cao trong năm 2045.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào cũng đã chia sẻ những kỷ niệm của gia đình trong giai đoạn năm 1968 – 1970, gia đình bà đã đến huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước CHDCND Lào, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung cũng như Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng đã luôn kề sai sát cánh cùng đất nước và nhân dân Lào cả về vật chất và tinh thần. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào cho biết sẽ tiếp tục là cầu nối để kết nối, phát triển giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước Lào nói riêng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung khẳng định trong thời gian qua, quan hệ của Nghệ An với các địa phương của Lào ngày càng được tăng cường, mở rộng và có những kết quả tốt đẹp

Bày tỏ vinh dự và vui mừng được đón tiếp đồng chí Đại sứ Khăm-phao Ơn-thạ-văn cùng các cộng sự đến thăm tỉnh Nghệ An, Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả nước CHDCND Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đến thời điểm này vẫn giữ được tốc độ phát triển kinh tế tích cực, duy trì lạm phát thấp.

Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, diện tích tỉnh Nghệ An đứng thứ 4, dân số đứng thứ 10, quy mô kinh tế đứng thứ 19/34 tỉnh, thành trong nước. Trong những năm qua, nhất là đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh 2020 – 2025, tỉnh Nghệ An cũng có những phát triển về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả tích cực. Năm 2024, quy mô kinh tế của Nghệ An đứng thứ 10 cả nước (sau sắp xếp là thứ 19/34 tỉnh, thành), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,01% (xếp thứ 13 cả nước). Tốc độ tăng trưởng duy trì trên 8%. Thu ngân sách đạt 25.096 tỷ đồng; thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt gần 14.000 tỷ đồng. Kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 đạt kết quả khá tích cực ước đạt 8,24%, đây là mức tăng trưởng 6 tháng cao nhất trong 5 năm gần đây của tỉnh Nghệ An; tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2024 đạt trên 5,4 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu sang Lào, năm 2024 đạt trên 139 triệu USD; trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 38,5 triệu USD, nhập khẩu đạt 72,3 triệu USD. Hiện có khoảng 20 doanh nghiệp Nghệ An đang đầu tư tại Lào với tổng vốn hơn 86 triệu USD. Từ năm 2018 đến nay, Nghệ An đã tiếp nhận gần 1.600 học sinh, sinh viên và cán bộ Lào sang học tập.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng, trong 3 năm liên tiếp Nghệ An đứng trong nhóm 10/63 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước (năm 2022 đạt hơn 961 triệu USD, năm 2023 đạt hơn 1,6 tỷ USD, năm 2024 đạt gần 1,75 tỷ USD).

Các hoạt động văn hoá – xã hội được quan tâm, đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ, tỉnh đã tập trung chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn, người có công, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh đã xây mới, sửa chữa trên 20.300 căn nhà.

Các đại biểu tham dự buổi chào xã giao

Cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An đã quyết liệt thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Nghệ An đã sáp nhập từ 412 đơn vị cấp xã xuống còn 130 đơn vị, kết thúc hoạt động của 20 đơn vị cấp huyện. Bên cạnh việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí quản lý hành chính thì đã tạo ra không gian phát triển mới, đưa chính quyền về sát dân, thực hiện các yêu cầu phục vụ nhân dân.

Nghệ An là địa phương có đường biên giới với Lào dài nhất cả nước với 468,2km, tiếp giáp 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay. Đến nay, Nghệ An đã thiết lập quan hệ hợp tác với 07 tỉnh của Lào gồm Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Xay Sổm Bun, Khăm Muộn, Sa vẳn Na Khẹt, Viêng Chăn và Thủ đô Viêng Chăn.

Trên cơ sở nền tảng đặc biệt thuỷ chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn xác định tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được triển khai thường xuyên trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào đã thiết lập quan hệ hợp tác thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm, trao đổi, ký kết biên bản hợp tác về xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước, công tác tổ chức và hoạt động của HĐND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Thời gian qua, tỉnh tích cực phối hợp nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới qua các tuyến đường, cửa khẩu. Nghệ An sẽ là địa phương được giao chủ đầu tư dự án Vinh – Thanh Thuỷ nằm trong tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; tuyến đường sẽ kết nối Lào, Thái Lan, Myanma, kết nối hành lang Đông Tây, kết nối đến cảng Cửa Lò; dự án sớm được triển khai trong thời gian tới theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng của hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm-phao Ơn-thạ-văn và Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao tặng quà lưu niệm

Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của cá nhân đồng chí Đại sứ và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đối với mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của Lào đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua. Đó là nguồn động lực lớn để Nghệ An tiếp tục tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Để mối quan hệ hợp tác này tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung mong Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác đã ký kết với các tỉnh Lào; tiếp tục tạo điều kiện tăng cường hợp tác về kinh tế giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào, tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đầu tư, kinh doanh, hợp tác về kinh tế; thúc đẩy kết nối, hợp tác phục vụ phát triển kinh tế. Tiếp tục tiếp nhận lưu học sinh của Lào đến học tập tại địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời đề nghị bà Đại sứ quan tâm hỗ trợ mở các lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hai bên biên giới nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về biên giới; phối hợp phòng, chống di cư tự do, không buôn bán hàng cấm, mua bán người và tội phạm xuyên biên giới để giữ vững an ninh biên giới; hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn