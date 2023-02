Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn TP Vinh

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Bệnh viện Đa khoa hạng I, bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ về khám, chữa bệnh đa khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2022, Bệnh viện đã thực hiện 372.117 lượt khám, đạt 108% so với kế hoạch. Đến nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện thực hiện đón tiếp và khám cho 1.200 - 1.500 bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh so với kế hoạch đạt hơn 120%...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, năm 2023, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tiếp tục xây dựng theo cơ chế tự chủ, phát triển y tế chuyên sâu, đa lĩnh vực, đa chuyên ngành; phấn đấu đến năm 2025 phát triển Bệnh viện dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đạt chuẩn Bệnh viện hạng đặc biệt đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Nguyễn Văn Hương cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đơn vị

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Bệnh viện tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thiện và phát triển kỹ thuật, đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh và an toàn trong điều trị. Đồng thời, duy trì và phát triển thương hiệu bệnh viện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tập trung phát triển các kỹ thuật mới tiên tiến, các kỹ thuật ít xâm lấn, đặc biệt là các kỹ thuật cao mang tầm khu vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện quy trình khám bệnh, điều trị nội trú, các quy trình kỹ thuật, chăm sóc phù hợp với điều kiện bệnh viện. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế...

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phan Xuân Sỹ phát biểu

Năm 2022, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã khám, quản lý gần 2.000 thẻ BHYT điều trị ngoại trú cho 2.547 lượt người/năm, hoạt động tại bệnh viện chủ yếu là bệnh nhân đến khám về bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh khám định kỳ 1 lần/năm cho hơn 600 cán bộ nguyên chức tại Bệnh viện đạt trên 60%, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho 365 cán bộ đương chức đạt trên 40% kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tâm huyết của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Ban trong thực hiện nhiệm vụ theo dõi, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các đối tượng cán bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ phát huy truyền thống của các thế hệ thầy thuốc đi trước, giữ vững đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Cũng trong chiều nay, Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi

Sau 37 năm không ngừng vươn lên, đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã là bệnh viện chuyên khoa hạng 1, tuyến chuyên môn cao nhất về khám chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh. Bệnh viện có quy mô 1.200 giường bệnh. Đến nay, bệnh viện đã được phê duyệt 5.730 danh mục kỹ thuật, trong đó có 382 kỹ thuật tuyến Trung ương và 3.066 kỹ thuật tuyến tỉnh. Nhờ đó, công tác khám chữa bệnh ở bệnh viện đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; thực hiện thành công việc điều trị cho nhiều ca bệnh khó ở tất cả các lĩnh vực nhi khoa, sản phụ khoa, sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Bệnh viện Sản Nhi là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên khu vực Bắc Trung bộ triển khai thành công bệnh án điện tử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Bệnh viện Sản Nhi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tri ân những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi, hi sinh thầm lặng, cống hiến của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc cần phải khắc phục của các cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn đội ngũ y, bác sỹ của đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao; nhất là những bệnh nhân tại bệnh viện là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, những đối tượng cần chăm sóc đặc biệt. Cùng với đó, đơn vị cần phát triển các dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh, đặc biệt là kỹ thuật cao... đảm bảo cho mọi người được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận tiện nhất; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu theo định hướng phát triển những kỹ thuật chuyên biệt.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn