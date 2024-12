Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra Trung tâm điều hành hệ thống thông tin tại Công an tỉnh

Cùng đi có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Hoa –Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng –Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh giới thiệu về Hệ thống camera giám sát

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hệ thống có hơn 600 camera được lắp đặt cơ bản bao phủ rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh tại 191 điểm mục tiêu, tập trung tại các nút giao thông, như: Vòng xuyến, ngã ba, ngã tư của các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, công an, tòa án, bệnh viện, trường học, sân vận động...

Tất cả hệ thống camera trên đều tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện thông minh đối tượng; được truyền tín hiệu qua mạng cáp quang trực tiếp từ các điểm về 03 trung tâm, gồm: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, Trung tâm giám sát Công an thành phố Vinh, Trung tâm giám sát phòng PC08 đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Cán bộ Trung tâm chỉ huy thông tin - Công an tỉnh giới thiệu về tính năng của Hệ thống camera giám sát

Hệ thống có tính năng trong truy vết đối tượng, thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khác và tính năng hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Các đại biểu tham quan Hệ thống camera giám sát đặt kết nối tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh cho biết, kể từ khi Hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt và cho chạy thử nghiệm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về nổ pháo trái phép, gây rối trật tự công cộng, đua xe, sử dụng hung khí khi tham gia giao thông... cũng như hỗ trợ Công an các địa phương truy vết các đối tượng có liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo của Công an tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ đắc lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thông qua việc lắp đặt Hệ thống camera giám sát. Với các tính năng truy vết đối tượng, thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh trật tự khác và tính năng hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự ATGT, đây sẽ là một phương án kỹ thuật quan trọng trong đảm bảo ANTT nhất là đảm bảo ANTT trong dịp đón năm mới, Tết Nguyên đán và đặc biệt là đảm bảo ATTT an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng sắp tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới Công an tỉnh nghiên cứu, đầu tư để lắp đặt Hệ thống giám sát trên những địa bàn khác. Đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu việc lắp đặt Hệ thống camera là để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật nói chung và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị văn minh, hiện đại và an toàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn