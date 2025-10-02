Bí quyết tạo nên thân hình cường tráng của V (BTS)

Thân hình cơ bắp hiện tại của V (BTS).

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên Weverse hồi cuối tháng 8, V cho biết anh đã chạy dọc sông Hàn cùng Jungkook. Sau khi trở về Hàn Quốc từ chuyến đi Mỹ - nơi anh thực hiện cú ném bóng khai mạc tại trận đấu của đội LA Dodgers ngày 27/8 - V chia sẻ rằng mình đã chạy liên tiếp trong hai ngày và kể lại một câu chuyện hài hước: “Em chạy với Jungkook, nhưng thể lực của em ấy thật sự khủng khiếp. Em vừa chảy nước dãi vừa suýt gục. Nếu chạy thêm chút nữa chắc em đã xùi bọt mép mất”, V nói đùa.

V cũng chia sẻ rằng việc duy trì nhịp tim ở mức 120-130 nhịp mỗi phút trong các bài tập cardio là phương pháp khoa học giúp đốt mỡ hiệu quả. Anh dự định sẽ chạy ba lần mỗi tuần dọc bờ sông Hàn.

Jungkook bổ sung: “Tối qua bọn em chạy vào khoảng 8-9 giờ. Nếu ARMY mà biết, chắc chắn sẽ đi tìm bọn em như chơi Pokémon Go vậy”. Anh nói vui, ngụ ý rằng fan có thể sẽ tìm cách chạy cùng.

Hình ảnh trước và sau khi nhập ngũ của V (BTS).



V bật cười đáp lại: “ARMY có thể tham gia, nhưng có luật đấy nhé - không nói chuyện, không chào hỏi, tập trung chạy thôi, và tuyệt đối không được vượt mặt bọn anh, vì điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh”.

Các chuyên gia cho biết chạy bộ là một trong những hình thức tập luyện hiệu quả nhất để giảm cân. Nó không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt mỡ, mà còn tăng cường sức bền tim mạch, làm mạnh cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu và giúp phòng ngừa bệnh mạn tính như tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Chạy bộ cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần nhờ giải phóng endorphin, giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Để đạt kết quả tối ưu, các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp chạy bộ với chế độ ăn cân bằng. Ăn tinh bột phức hợp như gạo lứt, khoai lang trước buổi tập giúp cung cấp năng lượng bền vững, trong khi đạm nạc từ gà, cá, trứng, đậu phụ, các loại đậu giúp cơ bắp phục hồi.

Chất béo lành mạnh từ bơ, các loại hạt, dầu ô liu cùng rau củ quả cung cấp dưỡng chất thiết yếu và chất xơ. Sau khi chạy, trong vòng 30 phút, nên nạp cả carb và protein để phục hồi năng lượng và tái tạo cơ bắp tốt nhất.

Tác giả: Lê Vy

