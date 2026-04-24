Bí quyết lạ giúp Ronaldo giữ thân hình thép ở tuổi 41

Ở tuổi 41, Ronaldo không chiến thắng thời gian bằng phép màu. Anh làm điều đó bằng kỷ luật gần như tuyệt đối.

Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến giới thể thao kinh ngạc khi vẫn duy trì thể trạng sung mãn ở tuổi 41. Trong lúc nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chơi bóng đỉnh cao và hướng tới FIFA World Cup 2026.

Mới đây, Giorgio Barone, cựu đầu bếp riêng của Ronaldo, tiết lộ một nguyên tắc đặc biệt trong chế độ ăn của chủ nhân 5 Quả bóng vàng: không uống sữa.

Theo Barone, Ronaldo không xem sữa là thực phẩm cần thiết cho người trưởng thành và đã loại bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần hàng ngày.

Ronaldo từ lâu nổi tiếng với lối sống mẫu mực. Anh thường tập luyện cường độ cao, có ngày kéo dài tới 4 tiếng, kết hợp cùng 6 bữa ăn nhỏ giàu protein để duy trì thể trạng tối ưu.

Chế độ ăn của anh ưu tiên thực phẩm sạch và ít chất béo. Những món quen thuộc gồm thịt gà, cá tươi, trứng, bơ, salad, rau xanh, trái cây và các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Barone cho biết Ronaldo tuyệt đối tránh đường tinh luyện, bánh mì, mì ống và các món nhiều bột.

Bữa sáng của anh thường gồm cà phê, trứng và quả bơ. Bữa trưa là thịt gà hoặc cá đi cùng rau củ. Buổi tối ăn nhẹ với cá hoặc thịt phi lê.

Ngoài dinh dưỡng, Ronaldo còn duy trì thói quen hồi phục bằng xông hơi và ngâm nước đá.

Theo các số liệu được tiết lộ trước đây, tỷ lệ mỡ cơ thể của Ronaldo chỉ khoảng 7%, mức rất hiếm với cầu thủ ngoài 40 tuổi.

Nhiều ngôi sao tại Premier League thường duy trì chỉ số trong khoảng 8 đến 12%.

Tháng 2 vừa qua, Ronaldo từng chia sẻ hình ảnh cơ bắp săn chắc trên mạng xã hội và viết: “Phong độ cao không đến từ may mắn. Đó là kết quả của thói quen mỗi ngày.”

Phát biểu ấy phản ánh rõ cách sống của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 41, Ronaldo không chiến thắng thời gian bằng phép màu. Anh làm điều đó bằng kỷ luật gần như tuyệt đối.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn