Bị phản ánh vượt ẩu, tài xế 'lộ' thêm lỗi khác, chịu phạt 28 triệu, chủ xe bị 23 triệu

Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.T.M. - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh của người dân và mạng xã hội về việc một người điều khiển ô tô 7 chỗ có hành vi gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe, vi phạm quy định về vượt xe.

Kết quả xác minh của cảnh sát giao thông Thanh Hóa cho thấy vào lúc 17h07 ngày 5-4, xe ô tô 7 chỗ ngồi này lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu.

Trong khi tham gia giao thông, người điều khiển ô tô là anh T.T.M., 34 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Chiếc xe ô tô này được anh M. mượn của chị L.T.T., 35 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, nhưng lại gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M. về các lỗi: điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký và vượt xe trong trường hợp không được vượt, tổng mức xử phạt là 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với chị T. là chủ phương tiện bị xử phạt 23 triệu đồng, do giao xe cho người tham gia giao thông khi gắn biển số không đúng quy định.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ