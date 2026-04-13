Xe con vượt ẩu ở khúc cua, tự đưa đầu vào 'cửa tử'

Tình huống giao thông: Chiếc xe con lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua chiếc xe tải lớn khi phía trước là khúc cua, hôm 8/4 tại Na Sầm. Lúc này ở hướng ngược chiều một xe khác cũng lao tới. Hai xe tải tạo thành thế gọng kìm, khoảng trống không đủ cho xe con lách qua.

Tình thế cấp bách, cả ba xe cùng phanh cháy đường. Đặc biệt, hai xe tải với quán tính và trọng lượng lớn. Nếu hai tài xế chỉ chậm đôi chút, xe con có thể đã gặp phải tai họa lớn.

Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không phóng nhanh vượt ẩu ở những đoạn đường hẹp nơi đồi núi, đặc biệt tuyệt đối không vượt tại khúc cua. Tại những đường đèo dốc, các khúc cua khuất tầm nhìn, lái xe cần giữ tốc độ thấp, đi đúng phần đường và luôn sẵn sàng phanh.

Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi ôtô vượt sai quy định sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net