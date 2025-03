Ô tô đâm sập cửa cổng khiến bé gái bị đè tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo tờ India Today, một bé gái đã tử vong sau khi chiếc xe ô tô đâm cổng đổ sập và đè lên người cô bé ở khu nhà tại Surat, Ấn Độ. Tài xế sau đó đã lái xe qua cổng bị đổ dù đứa trẻ vẫn còn nằm bên dưới. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/3.

Bé gái bị cánh cổng đè trúng người.

Trong clip mà đài truyền hình India Today TV có được, có thể thấy một chiếc xe Hyundai i20 đâm vào cổng của khu nhà ở, sau đó cánh cổng rơi trúng bé gái và khiến bé tử vong.

Chiếc xe sau đó tiến vào khu nhà ở mà không dừng lại, một số người đã được nhìn thấy đuổi theo tài xế trong đoạn clip.

Bé gái tử vong là con gái của nhân viên bảo vệ. Thời điểm xảy ra sự việc cô bé đang chơi gần cổng vào.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế vì tội cẩu thả và đã tịch thu chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn, các quan chức cho biết.

