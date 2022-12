Bị ngừng sử dụng hóa đơn, mỏ đá vẫn khai thác rầm rộ

Dù bị ngừng sử dụng hóa đơn nhưng Công ty TNHH Trường Phước vẫn khai thác đá tại mỏ đá Hòn Tìn để bán ra ngoài.

Rầm rộ khai thác

Đơn vị nói trên là Công ty TNHH Trường Phước (DN Trường Phước) hiện đang khai thác mỏ đá Hòn Tìn tại xóm 16, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). DN Trường Phước vừa bị Chi cục Thuế Phủ Quỳ 2 có thông báo về việc “ngừng sử dụng hóa đơn” do nợ thuế. Những ngày đầu tháng 12/2022, qua phản ánh từ người dân và cử tri xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn về việc mỏ đá Hòn Tìn hiện đang tiến hành khai thác đá và bán đá trái phép ra ngoài.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, vào ngày 9/12 và những ngày trước đó cho thấy, DN Trường Phước đã gỡ bỏ biển quảng cáo, chỉ dẫn lối vào mỏ đá. Tuy nhiên bên trong, mỏ đá Hòn Tìn vẫn hoạt động rầm rộ. Đi sâu vào phía trong mỏ đá, một chiếc máy nghiền đá vẫn hoạt động hết công suất. Xung quanh có nhiều công nhân làm việc, máy xúc liên tục múc đá xay nhỏ lên thùng để bán cho các xe tải đã chờ sẵn. Phía trên núi, nhiều máy múc vẫn đang hoạt động để múc đá cho các xe tải chở xuống máy nghiền sàng.

Dọc đường đi vào mỏ, liên tục có các loại xe tải lớn, nhỏ, xe ben mang biển hiệu KT, HL, AV… vào mua đá phục vụ các dự án trên địa bàn.

Một người dân sống ở xã Nghĩa Trung phản ánh, hàng ngày mỏ đá này vẫn bán đá ra ngoài bình thường. Bên cạnh đó, mỏ này liên tục có xe tải lớn, nhỏ ra vào, gây bụi bặm, ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh mỏ. “Mỗi khi đi qua đây thấy các xe tải lớn, nhỏ nối đuôi đi ra vào mỏ, chúng tôi phải dừng lại nhường đường cho họ đi chứ vừa bụi, xe thì to, chở đá thì nhiều, nguy hiểm lắm” - anh H. một người dân trú xã Nghĩa Trung chia sẻ.

Không những gây ô nhiễm, việc mỏ đá này đã bị tạm ngừng hóa đơn nhưng vẫn bán sản phẩm ra ngoài sẽ gây nên phiền phức và hệ lụy cho người mua. Cụ thể, khách hàng nếu không biết rõ khi mua sẽ không có hóa đơn giá trị gia tăng để thanh toán. Khi không có hóa đơn, buộc khách hàng phải “lách luật” bằng cách phải đi mua hóa đơn lẻ từ những đơn vị khác để hợp thức hóa. Từ đó dẫn đến việc thất thu thuế cho nhà nước.

Cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan đến sự việc này, một cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 2 cho biết: Mỏ đá Hòn Tìn thuộc DN Trường Phước hiện đang nợ thuế hơn 800 triệu đồng. Mặc dù cơ quan thuế đã thúc giục, có nhiều biện pháp yêu cầu đơn vị này hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng vẫn không được. Do nợ thuế quá lâu, hiện mỏ đá Hòn Tìn của DN Trường Phước đã bị Chi cục Thuế Phủ Quỳ 2 áp dụng biện pháp “ngừng sử dụng hóa đơn”.

Cụ thể, tại văn bản số 10110/TB-CCT ngày 30/9/2022 của Chi cục thuế Phủ Quỳ 2 do ông Trần Đình Đức - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 2 ký có nội dung: “Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 2 thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với DN Trường Phước, mã số thuế 290047..., địa chỉ xóm 16, khu vực mỏ đá Hòn Tìn, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Lý do, DN Trường Phước không chấp hành nộp thuế theo thông báo tiền nợ thuế số 9781/TB-CCT, ngày 16/9/2022 của Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ 2. Do đó, DN Trường Phước không được sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 4/10/2022”.

Ông Trần Đình Đức - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Phủ Quỳ 2 xác nhận thông tin trên và cho rằng: Do đơn vị này nợ thuế, Chi cục Thuế áp dụng biện pháp thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn.

Khi được hỏi, vì sao đơn vị này bị dừng sử dụng hóa đơn nhưng mỏ đá vẫn hoạt động, tài nguyên được mang ra ngoài để bán, DN Trường Phước xuất hóa đơn như thế nào cho khách hàng? Ông Đức yêu cầu chúng tôi làm việc với ông Minh, cán bộ thuế phụ trách DN Trường Phước. Ông Minh cho rằng, việc họ vẫn sản xuất, khai thác là trách nhiệm của chính quyền, cơ quan chuyên môn. “Nếu họ vẫn xuất hóa đơn thì họ vi phạm, còn việc họ vẫn hoạt động không thuộc trách nhiệm của ngành thuế” - ông Minh giải thích.

Trong khi đó, trao đổi với Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng TNMT huyện Nghĩa Đàn, chính quyền địa phương đều cho rằng, các cơ quan, đơn vị này không nhận được văn bản của Chi cục Thuế về việc thông báo ngừng sử dụng hóa đơn nên không giám sát việc DN Trường Phước khai thác đá tại mỏ Hòn Tìn.

Được biết, cách đây 1 năm cũng tại mỏ đá Hòn Tìn, DN Trường Phước đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người thiệt mạng.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn