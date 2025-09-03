"Bí mật" dinh dưỡng trong quả đậu bắp

Đậu bắp là cây ăn quả, có thể sống một hoặc nhiều năm, cao tới 2,5m. Lá cây to, hoa màu trắng hoặc vàng điểm những chấm đỏ, còn quả thon dài, chứa nhiều hạt. Với vị nhạt, giòn, hơi nhớt và giá trị dinh dưỡng cao, đậu bắp ngày càng được ưa chuộng trong bữa cơm gia đình.

Trong quả đậu bắp có nhiều dưỡng chất đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Đậu bắp - “kho dinh dưỡng” tự nhiên

Trong quả đậu bắp có nhiều dưỡng chất như protein, vitamin A, E, B, kali, canxi, axit amin… đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Chất giống insulin trong đậu bắp giúp giảm đường huyết, có ích cho người mắc tiểu đường. Uống nước ép đậu bắp thường xuyên được cho là giúp kiểm soát bệnh.

Ngăn ngừa thiếu máu: Nhờ giàu sắt, kẽm và kali, đậu bắp hỗ trợ tái tạo máu, giảm nguy cơ thiếu máu.

Tốt cho tiêu hóa: Chất nhầy trong đậu bắp nuôi dưỡng vi sinh vật có lợi, giúp nhuận tràng, cải thiện rối loạn tiêu hóa và điều hòa đường huyết.

Giảm táo bón: Hàm lượng chất xơ cao giúp làm mềm phân, giảm cholesterol máu và cải thiện nhu động ruột.

Bảo vệ xương khớp: Vitamin K, folate và chất nhầy trong đậu bắp giúp ngăn mất canxi, giảm nguy cơ loãng xương, bôi trơn khớp.

Làm đẹp da: Pectin và chất chống oxy hóa trong đậu bắp giúp da đàn hồi, sáng mịn, giảm mụn nhờ khả năng thanh lọc máu. Ngoài ăn, có thể dùng đậu bắp làm mặt nạ dưỡng da.

Giảm triệu chứng hen suyễn: Vitamin C và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm đường hô hấp, hỗ trợ người bị hen suyễn.

Hỗ trợ giảm cân: Ít calo nhưng nhiều chất xơ, đậu bắp giúp no lâu và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Hàm lượng axit folic cao giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Lưu ý khi ăn đậu bắp

Đậu bắp có thể ăn cả vỏ và hạt, chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nướng, chiên hoặc ép lấy nước. Tuy nhiên, để giữ nguyên dưỡng chất, không nên nấu quá chín.

Một số điểm cần chú ý:

Người có thể trạng yếu, hay đau bụng không nên ăn quá nhiều vì tính hàn của đậu bắp có thể gây phản tác dụng.

Người mắc bệnh đường ruột hoặc hội chứng ruột kích thích nên hạn chế vì hàm lượng fructose trong đậu bắp dễ gây đầy hơi hoặc tiêu chảy.

Với hương vị độc đáo cùng những lợi ích vượt trội, đậu bắp xứng đáng có mặt thường xuyên trong thực đơn gia đình, vừa bổ dưỡng vừa hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn