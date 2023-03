Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông đánh cảnh sát giao thông

Ngày 14-3, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đồng (59 tuổi; ngụ thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) về hành vi chống người thi hành công vụ.

CSGT Công an tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trước đó, ngày 25-2, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn Đồng điều khiển mô tô hướng từ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước đi huyện Vân Canh (Bình Định) có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn phát hiện ông Đồng vi phạm (0,902 mg/lít khí thở) nên tiến hành lập biên bản.

Sau khi được tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu ký vào biên bản vi phạm, ông Đồng không chấp hành mà bỏ đi; đồng thời có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Một cán bộ thuộc tổ công tác tiếp tục giải thích cho ông Đồng hiểu rõ quy định và đề nghị ký biên bản vi phạm, ông Đồng không những không tuân thủ mà còn quay người lại vung tay đánh một cán bộ CSGT trong tổ công tác.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động