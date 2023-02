Bị kiểm tra nồng độ cồn, lái ô tô hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Lúc 20h35 ngày 26/2, Tổ công tác Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phát hiện ô tô nhãn hiệu Mini Cooper BKS 30E-112.xx, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nam tài xế ô tô có hành vi bỏ chạy, hất CSGT lên nắp capo khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Dũng Ninh).

Khi tổ công tác tiếp cận chiếc xe, yêu cầu tài xế ô tô xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn thì người này bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác rồi hất một cán bộ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Hình ảnh nam tài xế ô tô hất CSGT lên nắp capo sau khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, sau khi bỏ chạy được một đoạn, lực lượng chức năng đã dừng được chiếc ô tô, đồng thời cán bộ CSGT bị hất lên nắp capo trước đó đã được đưa xuống an toàn, không bị thương.

Chiếc ô tô sau đó được đưa về Công an phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi dừng được chiếc xe ô tô, Đội CSGT số 1 đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Đồng Xuân cùng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý, làm rõ.



Danh tính nam tài xế đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.





Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí