Bi kịch th.ảm án Đắk Lắk: Chị gái h.ung th.ủ không dám nghĩ em mình gây ra th.ảm án

Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - thay mặt lãnh đạo tỉnh đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án. Ông cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đau đớn hơn khi hung thủ và nạn nhân vốn là người trong một gia đình, có mối quan hệ gắn bó nhiều năm.

Chung tay chăm lo 2 cháu nhỏ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Đắk Lắk đã gửi hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng cộng 50 triệu đồng. Trong đó 5 triệu đồng thăm viếng, 10 triệu đồng hỗ trợ cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng chị H.) đang điều trị tại bệnh viện, 35 triệu đồng giao cho tổ dân phố và chính quyền địa phương chăm sóc cháu gái 3 tuổi là con chung của chị H. và bị can Nguyễn Nam Đại Thuận.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bên phải) - chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân - Ảnh: TÂM AN

Theo ông Văn, bi kịch trong đêm 13-9 cướp đi ba mạng người, để lại một cháu bé bị thương và một bé gái 3 tuổi bơ vơ khi mất mẹ, còn cha đối diện cảnh tù tội.

"Hai cháu nhỏ là những người chịu tổn thương lớn nhất trong bi kịch thảm án. Chính quyền địa phương phải có biện pháp hỗ trợ, đặc biệt là chăm lo lâu dài để các cháu vượt qua cú sốc, có điều kiện trưởng thành", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh cháu P. (học lớp 6) vẫn còn cha nhưng không sống gần để hỗ trợ. Trong khi đó, bé gái 3 tuổi (con chung của Thuận và chị H.) mất mẹ. Cha sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. "Chính quyền đang tính toán xem bên nội hay bên ngoại có điều kiện chăm sóc tốt hơn để các cháu lớn lên trong sự bù đắp, giảm phần nào ám ảnh tinh thần", ông chia sẻ.

"Nỗi đau này không chỉ của riêng hai gia đình, mà còn là mất mát chung của cả cộng đồng. Chính quyền các cấp, hàng xóm, đoàn thể phải cùng chung tay giúp đỡ để những vết thương tinh thần phần nào được xoa dịu", ông Văn nói thêm.

Chị gái hung thủ: Cả gia đình tôi không tin nổi

Ông Nguyễn Quốc Dũng (em trai bà D., một trong các nạn nhân) nghẹn giọng kể gia đình chị ông sống hiền hòa ở khu hẻm này hơn 10 năm, không xích mích với ai. "Thuận từng về sống với con gái chị tôi, có một con chung. Nhưng vài năm nay sinh hư, quậy phá, bị đuổi ra khỏi nhà. Mâu thuẫn tích tụ rồi dẫn đến bi kịch đau lòng", ông xót xa.

Theo ông Dũng, tối 13-9, gia đình nội đã sang đón cháu bé 3 tuổi về nhà bà nội và hứa thay nhau chăm sóc. "Mất mát quá lớn. Người đã mất không thể quay lại. Người gây tội cũng sẽ phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau giúp đỡ để các cháu nhỏ không phải sống mãi trong ám ảnh", ông nói.

Theo điều tra ban đầu, sau khi sát hại 3 người, Thuận còn dùng dao đâm cháu P. khi cháu đang ngủ. May mắn cháu vùng chạy thoát sang nhà hàng xóm cầu cứu. Bé gái 3 tuổi lại chứng kiến toàn bộ cảnh cha xuống tay với bà ngoại, cậu ruột và mẹ. Trước khi bỏ trốn, Thuận còn dặn con gái vào nhà rồi đóng cửa.

Ngồi lặng lẽ trong đám tang, chị T. (chị của Thuận) giọng nghẹn lại: "Nghe tin dữ, cả gia đình tôi bàng hoàng, không tin nổi. Mẹ tôi 70 tuổi gần như ngã quỵ. Thuận là con út trong gia đình có sáu anh chị em, ai cũng đã ra riêng, chỉ một mình nó sống với mẹ tại phường Ea Kao. Nó ham chơi, lêu lổng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ em trai mình lại gây ra thảm án như vậy".

Theo chị T., sau sự việc, gia đình bên nội đã thống nhất đón cháu bé gái 3 tuổi về chăm sóc, cùng góp tiền nuôi nấng. "Người lớn còn kinh hoàng khi nghe tin, huống chi cháu nhỏ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ, giết người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành", chị T. nói.

Sức khỏe bé trai đã ổn định Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn cũng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi cháu P.. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, tỉnh táo. Cháu P. cũng đã nói chuyện được với người nhà, lãnh đạo UBND tỉnh, dù vẫn đang rất sợ. "Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình, hàng xóm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các cháu cả chặng đường dài phía trước", ông nói. Trước đó Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) và khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Thuận là người gây ra thương tích cho cháu P., sát hại ba người thân khác. Trên đường bỏ trốn Thuận còn uy hiếp, cướp xe SH của một phụ nữ nhưng bị bắt vào sáng 13-9.

Tác giả: Tâm An - Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ