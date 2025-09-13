Sức khỏe nạn nhân sống sót vụ thảm án tại Đắk Lắk tạm thời ổn định

Nạn nhân P., người bị trọng thương trong vụ thảm án tại Đắk Lắk, đang được điều trị tích cực sau phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Sáng 13-9, bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp - giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - xác nhận đơn vị đang cấp cứu, điều trị cho bé trai bị đâm chém với nhiều vết thương ở ngực trong vụ thảm án tại Đắk Lắk.

Bệnh nhân là em Trần Tấn P. (12 tuổi, trú hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân lúc 2h21 sáng cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương: da hồng nhạt, thở nhanh, vã mồ hôi, tim đập nhanh, phổi thông khí giảm, có khí dưới da vùng ngực và thành ngực.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có vết thương hở thấu ngực, kèm nhiều thương tích ở cánh tay, cẳng chân, vai và cổ tay.

Sau khi hội chẩn, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu lúc 4h20. Hiện em P. đã được phẫu thuật khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau ca mổ, sức khỏe tạm ổn định và đang tiếp tục được bệnh viện theo dõi chặt chẽ.

Công an phường Thành Nhất cho biết bé trai được phát hiện trong tình trạng bị nhiều vết thương do dao đâm, chém, sau đó bé đã được đưa đi cấp cứu.

