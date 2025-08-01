Hoàn cảnh đáng thương của em nhỏ dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Tác giả: Minh Phương - Tâm An - Media
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
Sáng 14-9, cháu K. (12 tuổi) vẫn còn bàng hoàng khi kể về giây phút cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk. Giữa đám đông, em vẫn run rẩy khi nhớ lại cảnh người bạn thân cùng xóm bê bết máu, cầu cứu trong đêm tối.
