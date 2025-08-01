Thời gian:
Hoàn cảnh đáng thương của em nhỏ dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Sáng 14-9, cháu K. (12 tuổi) vẫn còn bàng hoàng khi kể về giây phút cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk. Giữa đám đông, em vẫn run rẩy khi nhớ lại cảnh người bạn thân cùng xóm bê bết máu, cầu cứu trong đêm tối.

Tác giả: Minh Phương - Tâm An - Media

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

