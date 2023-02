Bị hành hung vì đuổi chó không rọ mõm đang áp sát con trai

Your browser does not support the video tag.

Video trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ việc.

Tối 4/2, Công an phường Phú Thuận, quận 7 (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi, sinh sống tại chung cư Q7 Saigon Riverside (đường Đào Trí, phường Phú Thuận) về việc anh Dũng bị hành hung ở khu vực sảnh chờ thang máy chung cư nơi sinh sống. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh vụ việc.

Trước đó, gần 21h10 ngày 2/2, anh Dũng cùng con trai đi vào sảnh chờ thang máy chung cư. Thấy con chó của ông Đ.T.V (28 tuổi) không có dây buộc và không rọ mõm tiến đến chỗ con trai, anh Dũng nhắc ông V giữ con vật lại để đảm bảo an toàn cho con. Tuy nhiên, chủ nhân của con vật không quan tâm.

Thấy con chó liên tục lấn tới gần và con trai liên tiếp lùi lại để né tránh, lo sợ con bị chó tấn công, anh Dũng đã dùng chân hất con vật ra xa cháu bé.

Chủ nhân của con chó dùng tay đánh mạnh vào mặt anh Dũng. (Hình ảnh chụp từ video)

Ngay sau đó, ông V đã lao đến dùng tay đánh mạnh vào mặt anh Dũng, khiến anh ngã xuống sàn nhà. Người này còn buông lời đe dọa trước khi rời đi.

Sau khi bị hành hung, anh Dũng phải đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị sưng bầm và trầy xước vùng gò má trái, rách mí mắt trái, phải khâu 5 mũi và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái…

Thương tích trên mặt nạn nhân sau khi bị hành hung.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, đã đến Công an phường Phú Thuận (quận 7) trình báo, đồng thời có đơn đề nghị giám định thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hữu Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong