Bí đao có thực sự giúp giảm cân?

Đặc điểm và giá trị dinh dưỡng

Bí đao thuộc họ bầu bí, thường được trồng vào mùa hè. Cây dễ chăm sóc, phát triển nhanh, có thể leo giàn hoặc bò dưới đất. Có hai loại bí đao phổ biến: quả dài (vỏ xanh đậm, nhỏ, dài) và quả ngắn (vỏ xanh nhạt, to hơn). Cả hai đều có giá trị dinh dưỡng tương tự nhau.

Trong 500g bí đao có: 8g đường; 1,5g albumin; 6,1g vitamin C và canxi; Các khoáng chất như phốt pho, sắt, vitamin B1, B2…

Bí đao chứa nhiều nước, gần như không có chất béo, ít calo và giàu chất xơ. Đặc biệt, dầu thực vật trong bí đao có tác dụng chống oxy hóa, tốt cho da, tóc, tim mạch và hỗ trợ phòng chống béo phì.

Ăn bí đao có giảm cân không?

Nhờ đặc tính ít năng lượng, giàu nước và chất xơ, bí đao được coi là thực phẩm lý tưởng cho người muốn giảm cân và giữ dáng. Một số lợi ích nổi bật:

Lượng calo thấp, hầu như không có chất béo; Giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể; Chất xơ hòa tan trong bí đao hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm lượng calo nạp vào.

Do đó, người thừa cân hoặc béo phì có thể sử dụng bí đao thường xuyên như một loại rau xanh trong bữa ăn.

Cách sử dụng bí đao để giảm cân

Cách chế biến bí đao: nấu canh với xương, luộc, xào hoặc làm nước ép. Nước ép bí đao đặc biệt được ưa chuộng vì vừa giải khát, vừa hỗ trợ làm đẹp da và thanh lọc cơ thể.

Nước ép bí đao: Uống mỗi ngày khoảng 200-500ml. Người có cơ địa lạnh nên bắt đầu với lượng nhỏ để cơ thể thích nghi, bởi bí đao có tính mát.

Bí đao nấu chín: Một cốc bí đao nấu chín (205ml) chỉ chứa khoảng 83 calo nhưng cung cấp tới 7g chất xơ, giúp no lâu và hạn chế ăn vặt.

Ngoài giảm cân, bí đao còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư phổi và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần.

Với hàm lượng chất xơ cao, ít calo, giàu nước và khoáng chất, bí đao là thực phẩm an toàn, dễ tìm, phù hợp cho người muốn giảm cân và duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, cần sử dụng hợp lý, kết hợp với chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất.

