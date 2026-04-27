Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ đang điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải màu vàng bật xi nhan rẽ phải va trúng.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tải trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Chiếc xe tay ga tại hiện trường hư hỏng nặng, trong khi người phụ nữ suýt bị bánh xe cán qua người.

Điều may mắn là nạn nhân thoát khỏi vị trí bánh xe lăn tới chỉ trong gang tấc và không bị chấn thương nghiêm trọng. Theo báo cáo, người phụ nữ đi xe tay ga đã lọt vào điểm mù của xe tải khiến tài xế không quan sát thấy khi vào cua.

Nạn nhân sau đó chỉ bị xây xát nhẹ. Tài xế xe tải được xác định phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của điểm mù đối với các phương tiện cỡ lớn, đặc biệt là xe tải, xe container khi chuyển hướng hoặc vào cua.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ từ điểm mù xe tải, đặc biệt khi phương tiện lớn rẽ hoặc vào cua. Người đi xe máy cần tránh di chuyển sát đầu xe, hông xe tải và không cố vượt khi xe đã bật xi nhan chuyển hướng. Với tài xế, việc quan sát kỹ điểm mù, giảm tốc khi rẽ là yếu tố quan trọng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Video: Bị cuốn vào gầm xe tải, người phụ nữ thoát chết khó tin. Nguồn: Newsflare.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn